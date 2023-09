Mozambique: Nomination de l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Maputo

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Maputo (Mozambique) Mgr Osório Citora Afonso, I.M.C., jusqu'à présent fonctionnaire du Dicastère pour l'Évangélisation, Section pour la Première Évangélisation et les Nouvelles Églises Particulières, en lui attribuant le siège titulaire de Puzia de Numidia.

Mgr Osório Citora Afonso, I.M.C., est né le 6 mai 1972 à Ribaue (Nampula, Mozambique). Il a fait sa profession solennelle le 17 juin 2001 à l'Institut des missions Consolata de Kinshasa (République démocratique du Congo).

Après avoir terminé ses études au séminaire Cristo-Rei de Matola, à Maputo, il a étudié la philosophie au grand séminaire Santo Agostinho de Matola et la théologie à l'Institut Saint-Eugène de Mazenod à Kinshasa. Il a été ordonné prêtre le 3 novembre 2002.

Il a occupé les fonctions suivantes et a poursuivi ses études : Vicaire paroissial et économe de la paroisse Saint-Hilaire à Kinshasa (2002-2005) ; Conseiller régional pour la République démocratique du Congo (2005-2006) ; Licencié en Écriture Sainte à l'Institut Biblique Pontifical de Rome (2006-2010). Membre du Conseil de l'Institut Biblique Pontifical de Rome (2006-2010) ; études à l'Université Hébraïque de Jérusalem (2008-2009) et à l'École Biblique et Archéologique de Jérusalem (2010-2011) ; membre du Conseil de la Maison Généralice à Rome (2008-2010) ; Collaborateur local de la Nonciature apostolique à Kinshasa (2011-2013) ; Formateur et économe du Séminaire théologique de Kinshasa (2011-2013) ; Supérieur du Centre missionnaire du diocèse de Vittorio Veneto (2014-2016) ; Supérieur de la Casa Milaico à Trévise (2014-2016) ; Conseiller régional pour l'Italie, Trévise, Vénétie (2016-2017) ; Formateur au Séminaire théologique international de Bravetta, Rome (2016-2017). Depuis 2017, il est Officiel au Dicastère pour l'Évangélisation, Section pour la Première Évangélisation et les Nouvelles Églises Particulières.