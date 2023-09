Sénégal: »Le fleuve refuse de séparer', le livre autobiographique du Pr Ndiawar Kane pose la réflexion sur les frontières en Afrique

Dakar — L'ouvrage du professeur Ndiawar Kane intitulé "Le fleuve refuse de séparer", une autobiographie de l'auteur - citoyen mauritanien- pose la réflexion sur la notion des frontières et du vivre ensemble en Afrique, un vécu qu'il veut partager avec la jeune génération.

Ce roman-mémoire de plus de 200 pages, édité par la collection »Intellectuels et savoirs » du Cercle d'Etude sur les Intellectuels et Savoirs) et présenté, jeudi, au WARC retrace le parcours de Kane, écrivain, géographe, né à la fin de l'époque coloniale et militant anti-impérialiste des années 1960 qui partage avec le grand public son ressenti afin de donner quelques réflexions à la génération actuelle.

»Ce livre, c'est d'abord un ressenti que j'avais et que je voulais partager. Il y a eu ensuite une demande pressante après la publication de mon premier roman 'Le sentier sinueux' en 2019 aux éditions L'Harmatan, des amis et parents ont voulu avoir un aperçu de mon parcours", a dit l'auteur à la cérémonie de présentation et de dédicace de son ouvrage.

A travers le titre »Le fleuve [allusion faite au Fleuve Sénégal séparant le Sénégal et la Mauritanie] refuse de séparer », un récit littéraire et historique, l'auteur veut dire que ce cours d'eau n'est pas une frontière malgré plusieurs tentatives de séparer les populations de deux rives depuis les années 1800.

» (...) à chaque fois, la nature a prévalu et fait en sorte que les populations ne se sentent pas concernées par cette séparation même si, sur le plan administratif et politique, elle est effective », indique-t-il.

Le cinéaste sénégalais Alassane Diago a abordé, en 2021, la question à travers son film »Le fleuve n'est pas une frontière » projeté au dernier festival du film documentaire de Saint-Louis. Cette production relate le problème des réfugiés mauritaniens au Sénégal.

Le professeur Ndiawar Kane souligne avoir à travers une trame de fond, pensé à deux problématiques fondamentales : celle des frontières en Afrique et au Sénégal en particulier et le problème du vivre ensemble en Mauritanie.

"Les deux étant très liées, car quand on voit le livre, on pense qu'il y en a deux, la partie autobiographie et celle qui parle de cette expérience des réfugiés mauritaniens au Sénégal depuis 1989, dont la réalité demeure encore vivante", raconte-t-il.

L'adjonction de ces deux parties de l'ouvrage représente pour le géographe et ancien fonctionnaire international, »la problématique de l'appartenance ou de l'identité des fuutankais du Sénégal et de la Mauritanie, et du vivre ensemble de l'autre côté de la rive ».

L'écrivain estime que la problématique des frontières est un sujet qui rattrape aujourd'hui les population. Et à travers les médias, on constate que dans le monde il y a une résurgence de ces questions et celles liées à l'identité.

Le professeur d'études africaines à l'université de Harvard aux Etats-Unis, Ousmane Oumar Kane, a pour sa part salué cet ouvrage qui retrace des événements importants.

»Au-delà du parcours d'une seule personne qu'est le professeur Ndiawar Kane, ce livre retrace des événements importants, des étapes charnières de la construction de l'Etat en Afrique", poursuit-il ajoutant que l'ouvrage est écrit avec beaucoup d'empathie par son auteur qui a traversé des moments très difficiles dans sa vie.

"C'est un auteur qui est un intellectuel au sens du terme, qui prend la parole en public pour se prononcer sur des questions importantes de la société en assumant ses opinions", lance le professeur Ousmane Oumar Kane.

L'écrivain mauritanien Ndiawar Kane est diplômé de géographie des universités Cheikh Anta Diop de Dakar et de Paris VII (France). Après des études primaires à Mbagne (Mauritanie) et des études secondaires au collège et lycée de Rosso, puis au lycée Blaise Diagne de Dakar et une carrière d'enseignant, Ndiawar Kane a occupé de hautes fonctions dans son pays, la Mauritanie.

Aujourd'hui consultant international, il continue de lutter pour la protection et la promotion des droits humains.