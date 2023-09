Maroc: Séisme - Renforcement de la couverture en soins médicaux des zones d'hébergement des sinistrés dans la province de Taroudant (responsable)

Taroudant — Les services du ministère de Santé et de la Protection sociale poursuivent leurs actions visant à renforcer la couverture en soins médicaux des zones d'hébergement des populations touchées par le séisme au niveau de la province de Taroudant, a affirmé, jeudi, le Délégué provincial du ministère, Rabiî Laghrissi.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur provincial a indiqué que ces zones d'hébergement, qui viennent d'être mises en place, nécessitent vigilance et un suivi accrus, en particulier en ce qui concerne la santé, l'hygiène, l'eau potable et le contrôle de la sécurité des produits alimentaires, précisant que ces mesures cadrent avec les axes d'action du ministère de la Santé et de la Protection sociale pour le contexte de l'après-séisme, à savoir la couverture en soins médicaux, la préservation de la santé et la surveillance épidémiologique.

M. Laghrissi a souligné qu'un comité régional d'urgence a interagi, immédiatement après le séisme, pour mettre en oeuvre des plans d'hospitalisation d'urgence, ajoutant que le Centre hospitalier provincial Moukhtar Soussi à Taroudant a pu prendre en charge les blessés grâce à la conjugaison des efforts et au renforcement des ressources humaines dudit Centre, en plus de la fourniture de médicaments et d'équipements biomédicaux nécessaires. Il a fait savoir, à ce sujet, que 668 cas ont été admis au Centre hospitalier provincial dès le premier jour de la catastrophe.

Afin de répondre aux besoins des populations des douars touchés en soins médicaux, M. Laghrissi a noté que les services du ministère ont mis en place un plan pour l'après-séisme relatif à la Santé mobile.

Il a précisé, dans ce cadre, que la couverture en soins médicaux a permis de prodiguer des services de soins pour maladies graves, chroniques et psychiatriques, et d'assurer la continuité des programmes de santé maternelle et infantile et de vaccination à travers des unités mobiles qui sillonnent chaque jour les communes les plus touchées.

Concernant la surveillance épidémiologique, le Directeur provincial a noté que la nouvelle situation est de nature à donner lieu à des conditions de vie différentes de celles de l'avant-séisme, ce qui pourrait engendrer des risques, notamment l'intoxication alimentaire, ajoutant qu'une action intégrée est entreprise en coordination avec les services d'hygiène au niveau de la province et les autorités provinciales afin d'assurer un contrôle quotidien.

Toujours en relation avec la surveillance épidémiologique, M. Laghrissi a affirmé que des opérations de désinfection des douars touchés par le séisme sont organisées quotidiennement sous la supervision des spécialistes de l'hygiène accompagnant les unités médicales mobiles.

Par ailleurs, le Directeur provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale a fait savoir que le nombre de blessés admis au centre hospitalier provincial Moukhtar Soussi à Taroudant, jusqu'à mercredi 20 septembre, a atteint 1349 cas, et que 8019 personnes ont bénéficié des services prodigués par les unités médicales mobiles.