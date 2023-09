Maroc: Six ouvrages marocains en lice pour le Prix Katara de la fiction arabe

Doha — La liste des meilleurs ouvrages participant à la neuvième édition du Prix Katara de la fiction arabe dans les catégories romans publiés et inédits, romans de jeunesse et études critiques inédits, comprend 36 romans et études critiques, dont six ouvrages marocains.

Dans la catégorie des romans inédits, le Maroc est représenté par Ilham Znaid, alors que Farid El-Khemmal représente le Royaume dans la catégorie des romans de jeunesse inédits.

Dans la catégorie des études critiques inédites, on retrouve Ahmed Touba et Zouhir Soukah, tandis que Abderrazzak El-Mesbahi et Said Aoubo participent dans la catégorie de "la culture du roman arabe contemporain".

La Fondation publique du village culturel "Katara" à Doha a indiqué que la liste des neuf romans publiés comprend des romanciers de six pays arabes, dont l'Egypte avec trois romans, suivie du Liban avec deux romans, puis le Koweït, le Sultanat de Oman, la Syrie et la Palestine avec un roman chacun.

Quant à la liste des 9 romans inédits, elle se compose de romanciers de 6 pays arabes, dont l'Égypte avec 3 romans et un roman d'Irak, du Liban, de Syrie, du Maroc, d'Algérie et de Tunisie.

La liste des 9 romans de jeunesse inédits est constituée de romanciers de 7 pays arabes, dont l'Égypte et le Liban avec deux romans chacun, puis l'Algérie, l'Irak, la Jordanie, la Tunisie et le Maroc avec un roman chacun.

S'agissant de la liste des 9 études critiques inédites, elle rassemble des critiques de 3 pays arabes, à savoir le Maroc (4), l'Egypte (4) et la Syrie (1).

Le nombre de candidatures au titre de la 9-ème édition du Prix Katara de la fiction arabe a atteint 1.491.