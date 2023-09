Togo: Promesse d'un changement de vie en Christ aux togolais, par le prophète Sadhu Selvaraj !

Co-orateur principal ensemble avec d'autres grands noms venus de partout, à la Conférence internationale des Jeunes au Togo 2023, le Prophète d'origine indienne, Sadhu Selvaraj, a arrivé au Togo ce Vendredi matin pour prendre la parole dans cette rencontre de changement de cap pour les jeunes togolais et tous les participants à cette rencontre religieuse.

Accueilli à l'aéroport de Lomé par des fidèles et des responsables religieux qui organisent cette rencontre démarrée depuis le 20 Septembre dernier, l'homme de Dieu promet aux jeunes Togolais un changement en Christ, durant les trois jours restants de ce grand programme religieux de la veille de la rentrée scolaire au Togo. A peine descendu d'avion, qu'il s'est adressé aux Togolais les invitant à venir à la rencontre de Dieu au travers les jours restants de ce programme de croisade. « Je suis au Togo sur invitation de l'église Foursquare du Togo, dans le cadre de cette croisade », a-t-il dit, avant de poursuivre, briefant sur le message clé de ce rendez-vous avec Dieu, « Jésus christ revient bientôt, et le peuple togolais doit s'apprêter pour sa venue. Jésus y vient établir son royaume, royaume de justice, de paix et d'amour ». Enfin, a lancé Prophète Sadhu, « venez ce soir au palais et à la Foire Togo 2000, pour expérimenter le message du changement de leur vie personnel pour la vie éternelle », car, « seul Jésus peut changer les vies, peut changer une nation, et nous apportons le message d'espoir pour le peuple togolais ».

Pasteur hôte de cette conférence et promoteur, Pasteur Ablam Komi, dans un bref aperçu de ce qui s'est passé les deux premiers jours de la conférence au Palais des congrès de Lomé, a indiqué que ce fut « merveilleux, on a vu des gens changés, d'autres se sont donnés à Dieu. Des jeunes ont été impactés et commencent par voir le bout du tunnel, et par voir clair, à la suite de la visite divine ». Pour ce jour, des séances ont lieu avec des pasteurs en vue d' « un partenariat en ce qui concerne l'implantation des églises dans les milieux ruraux ». Et appelle-t-il enfin, « tu veux que ta vie change, atteindre ta destinée, soit là ce soir (ce vendredi soir) parce que seul Jésus Christ peut changer ta vie ».

Pour information, organisée autour du thème principal, « Susciter la génération future des Rois et Sacrificateurs », la Conférence internationale des jeunes au Togo 2023 se veut un moment de communion avec Christ sous la conduite d'éminents hommes de Dieu, dont Prophète Sadhu Selvaraj, Pasteur Michael Mekoulou, Apôtre Paul Kpadonou..., Apôtre Koffi Esaw, et surtout, le couple Bishop Robinson et Dr Elizabeth Fondong. Ce programme a lieu du 20 au 24 Septembre 2023 à Lomé. En effet, au cours de deux rendez-vous sur deux sites différents, le Palais des Congrès de Lomé (20 au 22 Septembre 2023) et la Foire Togo 2000 (du 23 au 24 Septembre 2023), il est projeté sous la conduite des hommes de Dieu venus des Etats-Unis, de l'Inde et aussi du Togo et de la sous-région, des prédications de l'évangile, des prières et délivrance, des témoignages, guérison, louanges et adorations.