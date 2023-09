Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Septembre2023

Gabon : Coopération - La Secrétaire générale de l’OIF prévoit une mission à Libreville

Louise Mushikiwabo, la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), bien qu'ayant été quelque peu rassurée par les explications fournies par le Premier ministre de la Transition au Gabon, Raymond Ndong Sima, lors de leur rencontre à New York cette semaine, a annoncé son intention d'envoyer une mission à Libreville pour évaluer la situation politique dans le pays. Cette décision découle du coup d'État survenu le 30 août dernier au Gabon, qui a entraîné la prise de pouvoir par les forces nationales de défense et de sécurité. Louise Mushikiwabo a déclaré : « Nous enverrons bientôt une mission à Libreville pour pouvoir échanger avec les autorités. » « Nos équipes travaillant dans le domaine politique et constitutionnel sont prêtes à accompagner le pays », a ajouté Louise Mushikiwabo. (Source : alibreville.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme- Goita promet de rétablir un contrôle entier du territoire

Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a assuré vendredi que l'Etat reprendrait le contrôle de tous les territoires qui lui échappent, en marge de célébrations de l'indépendance réduites à des cérémonies officielles dans un contexte de regain des tensions. La junte qui a pris le pouvoir par la force en 2020 a décidé d'annuler les manifestations festives prévues pour le 63ème anniversaire de l'indépendance. A Bamako, les célébrations se sont limitées à un dépôt de gerbe par le colonel Goïta au monument de l'indépendance, et à un défilé militaire. Le Mali, confronté depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une profonde crise sécuritaire, humanitaire et politique, marquait cet anniversaire alors que le nord connaît une reprise des hostilités par les groupes séparatistes et une intensification des activités jihadistes. (Source : abamako.com)

Niger : Situation de crise- Le Togo s’oppose fermement à une intervention militaire

Dans son discours prononcé lors de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, le Professeur Robert Dussey, a exprimé fermement la position du Togo concernant une éventuelle intervention militaire de la Cédéao au Niger pour rétablir le président Bazoum renversé. Le Togo n’est pas d’accord avec l’option d’intervention militaire au Niger. Le chef de la diplomatie togolaise l’a ouvertement fait savoir ce jeudi lors la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Au cœur de son discours, Robert Dussey a souligné la multiplication des coups d’État en Afrique de l’Ouest. (Source : alome.com)

Rca : Coopération- La Banque mondiale soutient la gouvernance et la transparence pour diminuer les risques budgétaires

Bangui Les directeurs et responsables des entreprises publiques ont été conviés dans a un atelier dans l’objectif d’améliorer la gouvernance des entreprises publiques et la transparence. L’idée est de réduire les risques budgétaires en République Centrafricaine et au cœur, les reformes récentes ainsi que l’appui budgétaire et technique de la Banque Mondiale. La République Centrafricaine détient un portefeuille relativement important d’entreprises publiques, couvrant des secteurs clés notamment l’électricité, l’eau, les télécommunications, le transport, et l’agriculture. Deux des quatorze entreprises publiques de la RCA sont les plus grandes entités commerciales du pays à savoir l’énergie et la Sodec.( Source :abangui.com)

Benin : Usurpation-Un faux magistrat arrêté pour escroquerie présumée

A Bohicon, au centre du Bénin, un homme qui se faisait passer pour magistrat a été interpellé mardi 19 septembre 2023. Selon les informations de Banouto, le mis en cause est accusé d’escroquerie présumée.Un faux magistrat dans les mailles de la police républicaine à Bohicon. Selon les informations de Banouto, il a été interpellé, mardi 19 septembre 2023 par les éléments du commissariat du premier arrondissement de Bohicon, département du Zou. L'homme est mis en cause dans des faits d’escroquerie présumée.Le présumé escroc aurait pour habitude de repérer les personnes qui ont des parents ou proches en détention pour diverses infractions. Une fois la cible répérée, l'homme proposerait à ses victimes d’aider leurs proches à recouvrer leur liberté. Ceci, contre le paiement des sommes d’argent qu’il leur fixe. Selon nos informateurs, le prévenu est toujours gardé à vue au commissariat central de Bohicon et sera présenté dans les tout prochains jours au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey pour répondre des faits qui lui sont reprochés. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Musique- « Birima » de Youssou N’Dour à l’épreuve de l’actualité sénégalaise

Le 20 septembre au soir, se tenait la Première du conte musical Birima de Youssou N’Dour. Une belle création, gâtée par l’action de manifestants en faveur de l’opposant politique Ousmane Sonko, placé en détention fin juillet dernier. Tout avait pourtant si bien commencé. 20 septembre, peu après 20h00, les dorures du théâtre du Châtelet, au cœur de Paris, résonnaient sous les coups des tambours mandingues. Propulsion immédiate pour la cour du vénéré souverain Birima, « porteur d’allégresse », qui régna de 1855 à 1859, sur le Cayor, royaume précolonial à l’ouest de l’actuel Sénégal.

Sur scène, un sobre décor immaculé et son trône immense, baigné de couleurs successives, propice à l’universalité, accueille le Géew, veillée de la cour royale, "conseil des ministres", auquel le peuple est convié. Griots, chanteurs, ceddo (guerriers), tissent un tourbillon de teintes chatoyantes, un paysage de danses exaltées, le tout porté par la puissance de l’indétrônable Super Étoile de Dakar. ( Source :adakar.com)

Tchad : Primature - Le Premier ministre de transition a reçu hier une délégation du ministère de la communication

Le Premier ministre de transition, M. Saleh KEBZABO, a reçu hier une délégation du ministère de la communication conduite par M. Aziz Mahamat Saleh, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. La délégation est allée présenter au chef du gouvernement le rapport de sa mission de supervision et d’inspection des médias, effectuée dans la zone méridionale du pays. Selon le ministre de la communication, cette mission a permis de relever quelques difficultés parmi lesquelles, l’insuffisance des ressources humaines, la problématique de l’énergie et les défaillances liées au manque de moyens de travail. (Source :presidence.td)

Soudan : Crise- A New-York- Le ministre des affaires étrangères échange avec la Représentante Spéciale de l’Ue

Poursuivant son séjour à New-York, le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif a échangé hier avec la Représentante Spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel, Mme Emanuela Del Re. Les discussions ont porté sur la situation socio-politique au Sahel et l’appui de l’Union Européenne pour faire face à l’afflux des réfugiés soudanais à l’Est du pays. ( Source :presidence.td)

Côte d’Ivoire : Autoproduction énergétique - La GIZ veut vulgariser la règlementation

La coopération allemande, Giz Côte d’Ivoire, à travers son projet Grüne bürgerenergie (Gbe) ou Énergie verte pour les Citoyens d’Afrique a organisé le 22 septembre 2023, à Abidjan un atelier de restitution du guide de la règlementation relative à l’autoproduction énergétique.Ce séminaire a présenté les résultats de l’élaboration du guide d’autoproducteur de l’énergie en Côte d’Ivoire élaborer par le cabinet Bomoko, en mettant particulièrement l’accent sur les données pertinentes concernant le secteur de l’énergie.Ce guide met en évidence la typologie, l’architecture, la croissance, la consommation énergétique, les acteurs, les politiques, les mécanismes existants soutenant le développement en énergie et les défis. Les enjeux ainsi que le marché potentiel de l’efficacité énergétique dans les barrières identifiées et les domaines d’action permettant de l'améliorer sont également mis en évidence dans ce guide. Pour la cheffe de projet Gbe, la problématique est de savoir comment doit se faire la promotion du fait qu’il y a des gens qui participent à l’effort collectif de création d’énergie en Côte d‘Ivoire, comment est-ce que cette énergie est réinjectée sur le réseau et à quel niveau, parce qu’elle participe à assurer un service énergétique fiable et de qualité en Côte d’Ivoire. (Source : Fratmat.info)

Maroc : Séisme- 312 journalistes étrangers ont couvert la catastrophe

312 journalistes étrangers ont couvert le séisme et le refoulement administratif des 2 ressortissants français est une conséquence légale de la violation de la loi. Pas moins de 312 journalistes étrangers ont couvert le séisme d’Al Haouz et le refoulement administratif des deux ressortissants français est une conséquence légale de la violation de la loi, a affirmé, jeudi, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.« Les deux ressortissants français refoulés n’ont demandé aucune autorisation pour la couverture du séisme d’Al Haouz », a souligné M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement, précisant qu’ils sont entrés au Maroc pour faire du tourisme. Dans ce sens, le ministre a indiqué qu’il est normal qu’ils fassent l’objet d’un refoulement administratif sur décision des autorités compétentes qui ont, à ce propos, appliqué les dispositions de la loi en la matière. M. Baitas a, par ailleurs, fait savoir que pas moins de 312 journalistes étrangers, représentant 90 supports médiatiques, ont participé à la couverture de ce séisme, soulignant qu’ils ont travaillé dans un climat de liberté et de transparence dans toutes les régions affectées. (Source : MAP)