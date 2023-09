Cote d'Ivoire: Agriculture/Sara 2023- Deux membres du gouvernement sur le site de l'exposition

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et le ministre des Ressources Animales et Halieutiques ont visité le vendredi 22 septembre 2023, le Parc des expositions situé sur la route de l'aéroport international Fhb d'Abidjan, qui abritera l'édition 2023 du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara). Rapporte le Cicg.

Les ministres Kobenan Kouassi Adjoumani et Sidi Touré ont dit leur satisfaction quant à l'état d'avancement de l'organisation qui enregistre un taux de réalisation de 95%. « Nous sommes à ce jour à 95% de taux de réalisation au niveau de l'organisation. Pour les stands, nous sommes autour de 20%, mais tout sera achevé d'ici 3 à 4 jours », a affirmé Fabrice Sawegnon, le Pdg du groupe Voodoo, l'agence en charge de l'organisation du Sara sur les quatre dernières éditions.

Le Sara 2023 se tiendra sur une superficie de 18 ha avec 25 000 m2 occupés par des stands. 800 exposants sont attendus ainsi que plus de 300 000 visiteurs sur les 10 jours que durera le Sara. Le coût d'entrée pour les visiteurs est fixé à 1 000 Fcfa pour les adultes et 500 Fcfa pour les adolescents. L'entrée est totalement gratuite pour les enfants en dessous de l'adolescence.

« Nous sommes satisfaits du travail abattu sur le terrain. Nous sommes confiants que d'ici le 29 septembre 2023, tout sera prêt pour offrir un salon grandeur nature aux Ivoiriens et à tous les visiteurs », a dit le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Le ministre d'Etat a par ailleurs annoncé la présence du Président de la République, Alassane Ouattara à l'ouverture du Sara 2023.

Kobenan Kouassi Adjoumani a rappelé que le Sara n'est pas que festif. Il a un impact réel sur le développement agricole du pays, à travers la signature de conventions, les B to B, la découverte touristique, etc. « Après le Sara 2019, 135 milliards de Fcfa ont été investis dans le développement de chaînes de valeur agricole », a révélé le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Le commissaire général de cette exposition, André Kouassi a relevé quelques innovations pour l'édition 2023. Il s'agit entre autres de la tenue d'un panel de haut niveau avec des ministres de l'Agriculture de plusieurs pays reconnus pour leurs performances au niveau agricole, d'une journée dédiée à la Jeunesse et d'une exposition photos qui permettra de revenir sur les précédentes éditions. Le royaume des Pays-Bas est le pays invité d'honneur.