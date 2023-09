Afrique de l'Ouest: La côte d'alerte atteinte sur le fleuve Gambie - Risques de débordement du lit du fleuve

Des débordements du cours d'eau pourraient toujours survenir dans les prochaines heures, notamment sur l'axe Kédougou- Mako -Gouloumbou, dans la mesure où le niveau de l'eau reste encore au-dessus de la cote d'alerte. Les données du niveau de l'eau sur le fleuve Gambie font état de 7,45 mètres très en dessus de la cote d'alerte qui est de 7 mètres.

Si, pour le fleuve Sénégal, la situation reste non préoccupante, les données concernant le fleuve Gambie recueillies ces dernières heures au niveau des stations hydrométriques de Kédougou indiquent que la cote d'alerte qui est de 07 mètres est atteint ce mercredi 21 septembre à 11 heures 45 minutes avec plus précisément un niveau de 7,45 mètres.

A en croire Niokhor Ndour Directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau au niveau du ministère de l'Eau et de l'assainissement, le débordement est imminent si on continue de recevoir des pluies. « Mardi à 14 h 45 mn, nous avons atteint la cote d'alerte à la station hydrométrique de Kédougou donc c'était la cote d'alerte à 7 mètres », a indiqué le directeur qui poursuit « Aujourd'hui, mercredi, à l'heure que je vous parle précisément à 11 heures nous avons atteint 7,45 mètres. On assiste à une montée progressive des eaux ,il y a 45 cm qui a augmenté .Après atteinte de la cote d'alerte, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a possibilité de débordement du fleuve surtout au niveau des zones basses et ca peut créer des inondations, des dégâts au niveau des établissements publics qui se sont installés à côté du fleuve », a expliqué Niokhor Ndour.

Pour minimiser les risques liés aux crues du fleuve Gambie, ce dernier de renchérir ; « Ce qu'il faut savoir, le ministère de l'Eau et de l'assainissement suit le fleuve de façon régulière à travers la DGPRE et qu'un système d'alerte est mis en place, un système d'alerte avec des stations de dernière génération des stations automatiques et de télétransmission , ce qui nous permet de voir à chaque zone le risque d'inondation et c'est pour cela que nous avons détecté très tôt la progression au niveau de la station de Kédougou et nous avons alerté », renseigne ce dernier qui ajoute pour tenter de rassurer « Ce qu'il faut retenir, c'est que la station de Kédougou a atteint la cote d'alerte mais les stations en aval n'ont pas atteint la cote d'alerte et en temps réel par minute, par heure nous suivons la situation », a souligne Niokhor Ndour.

Lorsque la cote d'alerte est dépassée, les inondations qui s'en suivent peuvent submerger les terres avoisinantes, détruire les cultures, les habitations et les infrastructures causant ainsi des pertes matérielles énormes. Les inondations peuvent aussi anéantir les moyens de subsistances des communautés riveraines en détruisant les bétails, les cultures familiales voire le matériel de pêche. Les crues dépassant les cotes d'alerte peuvent perturber les écosystèmes riverains et déplaçant la faune, dégradant les habitats et affectant la qualité de l'eau.