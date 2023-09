Ghana: Kudus réagit après son premier but avec West Ham

L'international ghanéen Mohammed Kudus fait une incroyable déclaration après avoir marqué son premier but avec West Ham United jeudi.

Kudus a réussi à inscrire son nom sur la feuille de match en faveur des Hammers pour la première fois depuis son transfert le mois dernier en provenance de l'Ajax. Le milieu de terrain des Black Stars du Ghana a marqué sur une passe décisive de James Ward-Prowse lors d'une victoire 3-1 face à Backa Topola. Incroyable que cela puisse paraître, c'était prémédité.

« Sur le premier but, je ne sais pas si c'est le mien, mais le ballon m'a un peu touché, puis je me suis juste retourné et le ballon était dans le but. Je devais juste être là, au poste arrière. J'ai parlé avec Saïd au début du match et je lui ai dit qu'à chaque fois qu'il interviendrait, je serais au deuxième poteau - et j'y étais ! », a déclaré Kudus dans une vidéo publiée par le club anglais après le match en Ligue Europa.

« Nous savons que James Ward-Prowse dispose d'une prestation fantastique et chaque fois que nous avons un coup franc, nous avons une chance de marquer. Sur celui-là, j'ai juste pris mes responsabilités, j'ai couru et c'est entré », a aussi affirmé Kudus qui a marqué sur un coup de casque imparable après un coup de pied arrêté tiré par Ward-Prowse.