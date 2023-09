Congo-Kinshasa: Belgique - Marc Wilmots compare Victor Boniface à Romelu Lukaku !

L'ancien sélectionneur de la Belgique, Marc Wilmots, a comparé l'attaquant nigérian Victor Boniface à son collègue belge Romelu Lukaku.

Boniface, 22 ans, est dans une forme éblouissante avec le Bayer Leverkusen cette saison, inscrivant six buts en six matches toutes compétitions confondues pour le club allemand. Lukaku, quant à lui, est considéré comme l'un des meilleurs avant-centres du football mondial et le joueur puissant est actuellement prêté par Chelsea FC à l'AS Roma.

Wilmots, qui a entraîné Lukaku lorsqu'il était sélectionneur de la Belgique, a parlé des forces et du potentiel de Boniface. « Victor Boniface est Victor Boniface. En termes de type, on peut peut-être le comparer à Romelu Lukaku. Mais Lukaku a encore plus de puissance. S'il part du milieu de terrain, on ne peut pas le retenir. Et Romelu est plus dangereux, c'est un vrai buteur. Boniface doit encore prouver sa classe. Mais il n'a que 22 ans. Il peut encore s'améliorer », a déclaré Wilmots sur Kicker.

Victor Boniface a fait ses débuts avec le Nigeria contre Sao Tomé-et-Principe au début du mois. Il a délivré une passe décisive à Samuel Chukwueze.