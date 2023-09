Sénégal: « La banque Atlantique consacre 10% de son crédit aux entreprises' (Directeur général)

Dakar — La banque Atlantique, une institution financière marocaine, consacre 10% de son portefeuille d'investissements au financement des entreprises sénégalaises, a-t-on appris ce vendredi de son directeur général, Abdelmoumen Najoua.

»Pour la banque Atlantique, les financements destinés aux entreprises sénégalaises constituent aujourd'hui pratiquement 10% de nos engagements que nous considérons toujours faibles par rapport aux potentialités du pays, de l'économie mais aussi par rapport aux ambitions de la banque », a-t-il déclaré.

Il assure que sa banque travaille à augmenter le volume de financement des petites et moyennes entreprises. "Nous travaillons sur un certain nombre d'axes stratégiques pour développer davantage notre présence dans ce marché (...)", a-t-il dit.

Abdelmoumen Najoua s'exprimait ce vendredi au cours d'une signature de convention entre la banque Atlantique et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).

« Cette convention vise à accompagner le financement des PME sénégalaises et à améliorer leur éligibilité au financement, à travers un mécanisme privilégié mis en place entre l'ADEPME et la banque Atlantique Sénégal », a expliqué Idrissa Diabira, directeur général de l'ADEPME.

"Ce partenariat, nous permet, deux mois après le lancement du guichet unique d'accès au financement, de compter un nouvel acteur majeur dans le défi de démultiplier le financement que l'on va accorder aux PME qui sont un financement adapté à leurs besoins", a-t-il ajouté.

%

Selon lui, « il ouvre de nouvelles perspectives au regard du grand dynamisme et de la volonté extrêmement importante de la Banque Atlantique d'adresser le défi du financement des PME au Sénégal".

Le directeur général de la banque Atlantique, Abdelmoumen Najoua, est revenu sur l'importance de ce partenariat.

»Pour nous, c'est une occasion extrêmement importante qui va nous permettre de renforcer notre présence sur ce marché et de répondre de façon plus ciblée, plus efficace dans des temps records aux demandes", a-t-il dit. Selon lui, "la réponse du délai de quatre jours exigée par la convention est un challenge extrêmement important pour nous".

"L'un des avantages de cette convention, se réjouit-il, c'est qu'elle permettra d'avoir en face des dossiers qui sont déjà étudiés, structurés avec des contreparties sur lesquelles on a des informations financières les plus fiables possibles".

"C'est une convention-cadre qui permet de conjuguer les efforts entre les deux structures, chacune par rapport à sa mission, à son expérience, et ses objectifs", a-t-il assuré.

Selon lui, "la PME porte l'investissement, l'emploi et la création de la richesse".