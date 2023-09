Sénégal: Prise en charge de la cataracte à Saint-Louis - 204 malades opérés

204 malades souffrant de la cataracte ont bénéficié d'une intervention chirurgicale au centre de Santé Ousmane Ngom de Saint-Louis. Une activité qui entre dans le cadre d'un camp gratuit de chirurgie oculaire de la cataracte, organisé par l'Ong Direct Aïd et le programme de la santé oculaire au Sénégal dans la période du 16 au 19 septembre.

Pendant quatre jours du 16 au 19 septembre dernier, le centre de santé Ousmane Ngom de Saint-Louis a été le lieu d'attraction des malades souffrant de cataracte. Cet établissement sanitaire a abrité un camp de chirurgie de la cataracte qui a permis de prendre en charge 204 malades.

Organisé par l'Ong Direct Aïd en collaboration avec le programme de la santé oculaire du Sénégal, plusieurs malades vont recouvrir la vue ou améliorer leur vision.

Selon les organisateurs, la rencontre a été un grand succès. « Il nous revient une fois de plus de remercier grandement notre partenaire principal dans le cadre de ces opérations, à savoir le ministère de la Santé et de l'action sociale, à travers le coordonnateur national de la santé oculaire du Sénégal, Dr Moctar Dieng Badiane, qui a encore dirigé de main de maître, le camp qui a connu le succès escompté », a fait savoir El Hadj Sall, chef de mission de Direct Aïd, responsable du camp.

Et de poursuivre : « ces opérations qui durent 10 à 15 minutes, ont permis d'intervenir déjà sur des sujets jeunes mais la plupart des patients sont des personnes du troisième âge. Et ces bénéficiaires sont venus de la région de Saint-Louis et alentours».

Les organisateurs qui ne comptent pas s'arrêter là, ont annoncé la prochaine étape qui sera celle de Mbour au mois d'octobre prochain. Et juste après, ce sera au tour de Ndioum dans la région de Saint-Louis d'accueillir les équipes de médecins ophtalmologistes de Direct Aïd et du ministère de la Santé et de l'action sociale.