Sénégal: Candidature a l'élection présidentielle 2024 - Boun Abdallah Dionne élargit la liste des candidats de Benno

L'ancien Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, officialise son divorce avec le camp du pouvoir en place et son mentor Macky Sall. En effet, il a officialisé hier, jeudi 21 septembre, sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain.

La série de candidatures au sein de la coalition du pouvoir, Benno Bokk Yakaar, continue. Après le maire de Sandiara, Dr Serigne Guèye Diop, et son collègue de Kolda, Elhadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, s'est démarqué lui aussi du choix de son mentor Macky Sall qui a désigné Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno. Il a officialisé hier, jeudi 21 septembre, sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 prochain, à travers un texte largement repris par la presse en ligne. Dans cette publication, Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a inscrit sa candidature sous le sceau du « progrès et du développement » a évoqué la « situation de tensions politique et sociale que nous vivons présentement au Sénégal » et qui selon lui « exige un processus sincère d'apaisement et de réconciliation nationale » pour justifier sa démarche guidée par « les intérêts supérieurs de notre pays ».

Ainsi, il dit s'engager « pour une refondation et un réajustement des règles de la vie économique, politique et sociale sénégalaise sur des standards élevés à définir, à partir d'une vision commune de l'avenir ». « En tant que Sénégalais, que voulons-nous devenir, ensemble ? Telle demeure la question fondamentale à laquelle nous avons encore à apporter la meilleure des réponses. Je m'engage pour un pacte nouveau, qui réconcilie la République avec sa jeunesse, dont le malaise nécessite l'adoption urgente d'une nouvelle politique nationale de Jeunesse. Désormais, donner un métier à chaque jeune sénégalais et l'accompagner dans son aspiration légitime d'une vie meilleure dans le pays qui est le sien, doit être la sur-priorité des pouvoirs publics sénégalais », a fait remarquer celui qui a été pendant longtemps présenté comme l'un des plus fidèles lieutenants de l'actuel président de la République.

%

Toujours dans cette déclaration de candidature, Mahammed Boun Abdallah Dionne par ailleurs candidat malheureux à la candidature de la Coalition Benno Bokk Yakaar au même titre que ses camarades de partis, Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr et Elhadji Mamadou Diao, a exposé son ambition pour le Sénégal à travers une série de réformes et de projets nouveaux qu'il s'engage à mettre en oeuvre dès le lendemain de sa victoire, en février 2024.

Le but de ces réformes est de parvenir entre autres, « à une gouvernance institutionnelle plus déconcentrée et plus équilibrée, une meilleure protection des libertés individuelles et publiques par une justice indépendante, la rénovation du service public grâce à une administration résolument orientée vers les services à l'entreprise et une stratégie d'appropriation par le peuple de nos ressources naturelles. Mais aussi à des politiques publiques encore plus efficientes dans les secteurs de la santé, de la recherche et à la promotion de chaînes de valeur agroindustrielle compétitive, base de la souveraineté alimentaire nationale ».