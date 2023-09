Sénégal: Riyad et Dakar entretiennent des relations très »solides » (diplomate)

Dakar — Les relations entre l'Arabie Saoudite et la République du Sénégal sont aujourd'hui plus solides, a affirmé l'ambassadeur saoudien à Dakar, Saad ben Abdallah Al Nufai, saluant des relations "historiques » et »stratégiques » fondées »sur l'amitié, la fraternité, la sincérité et la clarté ».

"Les défis et les intérêts sont identiques. De même que nos orientations et nos destins sont les mêmes. Les relations entre l'Arabie Saoudite et la République du Sénégal sont aujourd'hui plus solides qu'à n'importe quel moment dans le passé", a déclaré Saad ben Abdallah Al Nufai.

Il s'exprimait, jeudi, lors de la célébration du 93ème anniversaire de la fête nationale du Royaume coïncidant avec la 61ème année de ses relations diplomatiques avec le Sénégal. "Des relations fondées sur l'amitié, la fraternité, la sincérité et la clarté", a-t-il insisté.

Célébrée chaque 23 septembre, la fête nationale commémore l'unification du Royaume par le roi fondateur feu Abdel Aziz Al-Saoud.

»Ce jour représente en outre un symbole d'union et de cohésion entre le peuple et ses dirigeants", a-t-il souligné.

"Les relations entre nos deux pays sont aussi bien historiques que stratégiques du point de vue des origines, de l'histoire, de l'identité et de la proximité. C'est un modèle de coopération entre les Etats. J'en veux pour preuve le très haut niveau de coordination entre les deux pays et les positions communes de part et d'autre sur la plupart des questions internationales", a affirmé M. Al Nufai.

%

Cela justifie, selon lui, l'appui du Sénégal à la candidature saoudienne pour l'organisation de l'Expo 2030.

D'autre part, a-t-il indiqué, le royaume d'Arabie Saoudite a également appuyé les efforts du président Macky Sall pour que l'Union africaine rejoigne le G20 en tant que membre.

"Des actions sont en train d'être menées pour la signature d'autres accords entre les deux pays lors du prochain sommet Afrique-Arabie Saoudite qui se tiendra prochainement à Riyad", a annoncé l'ambassadeur.

Il a signalé que »la quatrième session de la grande Commission mixte sénégalo-saoudienne se tiendra pendant la seconde moitié de l'année en cours".

Selon lui, le Royaume d'Arabie Saoudite reste engagé auprès de la République du Sénégal pour davantage de développement économique, de stabilité et de prospérité.

De plus, un soutien humanitaire annuel est également assuré à travers le centre roi Salman pour l'action sociale et le secours en plus de milliers de bourses d'études accordées aux étudiants sénégalais dans différentes filières.