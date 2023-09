Gabon: Journée internationale de la Paix - ' Les femmes leaders du Gabon pour la paix et par la paix'

Le monde entier a célébré la Journée internationale de la Paix. Le Gabon n'est pas en resté en marge de cette célébration. Les femmes leaders de ce pays se sont retrouvées pour montrer leur attachement aux valeurs de la paix, de partage et surtout d'Amour. L'événement a eu lieu dans l'Eglise Lumière Chrétienne, à Libreville, ce 21 septembre 2023. Il a été organisé par les OSC : Women of FIRE ; Gabon Groupe R. 1325 ; Cri de Femmes ; Challenge Démocratie au Féminin.

Elles sont toutes de blanc vêtues ou presque. Elles ont choisi l'Eglise Lumière Chrétienne (ELC) pour célébrer la Journée internationale de la Paix. Ces femmes leaders du Gabon Célèbrent et promeuvent la paix dans un contexte où le pays écrit une nouvelle page de son histoire. "Le 30 août 2023, Dieu a touché quelqu'un pour épargner le peuple du bain de sang. Il s'est rendu compte de la gravité de ce qui pouvait arriver. Nous, femmes, tenons à remercier le Président de la transition, le Général Brice Oligui Nguema et son équipe" témoigne Caleopie Elloue, Médiatrice de la Paix.

Promouvoir et célébrer la paix est un des combats que mènent les femmes leaders qui ont une certaine expérience, un vécu des autres pays en conflit. La Présidente de Cri de Femme comme bien d'autres se battent pour le maintien de la Paix. "La guerre, on sait quand elle commence, mais non quand elle se termine. Il est arrivé à temps avant que tout ne s'embrase" souligne la Médiatrice de la Paix. Elle n'a pas aussi manqué de faire mention de la Résolution 1325, qui elle, défend la femme. Cette Résolution à ses dires, aide à faire participer la Femme dans les grandes instances de prises de décisions, à promouvoir la paix, à jouer un rôle déterminant dans la prévention des conflits et bien d'autres.

Le Gabon de Paix, par la paix et pour la paix

Dans son exposé, la Médiatrice de la Paix, Caleopie Elloue n'a cessé de rappeler l'importance de la paix et sa nécessité dans un pays comme le Gabon. Tout en saluant le génie de l'armée qui, sans effusion de sang, a libéré les Gabonais dans leur ensemble, cette avocate des Droits des femmes a défini la paix comme "une relation du bien-être, du bien vivre, du vivre ensemble, le vivre ensemble basé sur le respect des autres, vivre en bonne intelligence, promouvoir la paix. Promouvoir la paix, c'est être humain".

La paix, la paix et encore la paix... ainsi pouvait interpeller une des participantes en soulignant que "la paix n'est pas un vain mot. Il faut vivre la paix, lui donner le souffle de vie". Elle pouvait également poursuivre ses propos en indiquant aux uns et les autres, surtout au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) que la paix c'est aussi "avoir de quoi manger chaque jour, c'est envoyer ses enfants à l'école en toute quiétude, c'est avoir un toit, c'est subvenir aux besoins de sa famille, c'est avoir accès dans les centres hospitaliers et se soigner décemment, c'est voir les retraités percevoir leur dû sans stress...La paix c'est aussi vivre en paix avec soi"

Mention spéciale au Général Brice Oligui Nguema

Toutes les femmes, éprises de paix, ont prié, salué la bravoure et l'esprit de grandeur de l'armée gabonaise. Aussi appellent-elles au CTRI à faire participer toutes les classes sociales à la table de la restauration pour que vive l'essor du Gabon vers la félicité.