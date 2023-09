Afrique: La conjoncture politique, économique et sociale nationale au menu d'une réunion de la présidence de la majorité gouvernementale

Rabat — La conjoncture politique, économique et sociale nationale ont été au menu d'une réunion de la présidence de la majorité gouvernementale, présidée, jeudi à Rabat, par le Chef du gouvernement et président du Rassemblement national des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, avec la participation du Secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, et du Secrétaire général du Parti Istiqlal (PI), Nizar Baraka.

Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, la présidence de la majorité gouvernementale a salué hautement la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans la gestion efficace et immédiate des conséquences du séisme qui a secoué plusieurs régions Royaume, ainsi que la vision multidimensionnelle du Souverain concrétisée par le lancement d'un programme d'envergure de gestion des effets de ce tremblement de terre, portant sur le soutien des familles sinistrées, la reconstruction des habitations, la réhabilitation des infrastructures endommagées, le désenclavement et la réhabilitation des territoires ainsi que la promotion du développement social et économique dans les zones ciblées.

La présidence de la majorité gouvernementale a également exprimé la pleine mobilisation de l'ensemble des départements ministériels et services qui en relèvent, ainsi que son engagement volontariste dans la mise en oeuvre de ce programme d'urgence, dans un esprit de convergence, de complémentarité, d'efficacité et de rapidité d'exécution et de bonne gouvernance des différents volets de ce programme, en vue de reloger et d'assister les personnes sinistrées, et de lancer des programmes de développement locaux.

Les dirigeants de la majorité ont également exprimé leur haute considération pour l'élan de mobilisation national et de symbiose derrière SM le Roi dont ont fait preuve l'ensemble des Marocains, au Maroc comme à l'étranger, ainsi que l'esprit de solidarité, d'entraide et de sacrifice avec lequel ont été entourés les victimes du séisme, ce qui renseigne de l'ancrage des valeurs marocaines authentiques dans la conscience du peuple marocain, félicitant par la même occasion les composantes de la société civile pour leurs efforts afin d'alléger les souffrances des sinistrés.

La présidence de la majorité a, en outre, salué le rôle majeur des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sureté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection civile, des autorités territoriales, du personnel de la santé, et des différents services techniques relevant des services publics pour leurs interventions efficaces en cette épreuve difficile, ainsi que l'appui et l'assistance apportés par les équipes de sauvetage en provenance de pays frères et amis.

Elle a aussi fait part de sa grande considération pour les félicitations exprimées par nombre de pays, organisations régionales et observateurs internationaux pour la haute compétence du Royaume dans la gestion des effets du séisme, soulignant que "certaines voix étrangères discordantes ayant tenté d'instrumentaliser cette catastrophe à des fins politiques n'ont mené qu'à la cohésion, l'unité et la solidarité de notre front intérieur".

La présidence de la majorité a, d'autre part, fait part de sa détermination à poursuivre et à renforcer la coordination et l'action commune à l'occasion de la rentrée politique. Elle a notamment insisté sur le traitement immédiat des divers dossiers et affaires qui concernent l'action gouvernementale, la mise en oeuvre rapide des différentes Instructions Royales, ainsi que la poursuite de la mise en oeuvre des contenus du programme gouvernemental.

S'agissant des orientations générales du projet de loi de finance 2024, la présidence a fait savoir qu'elle poursuivra à travers ce projet la mise en oeuvre des différents programmes sociaux, notamment ceux en rapport avec le chantier royal de consolidation de "l'Etat social" dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi et de l'habitat. S'y ajoute la poursuite des plans gouvernementaux visant à relancer l'économie et à faire face aux défis climatiques, surtout en ce qui concerne la gestion de la problématique du stress hydrique.

La présidence de la majorité n'a pas manqué, selon le communiqué, de saluer la décision de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) de maintenir les assemblées annuelles à Marrakech dans les mêmes dates. Ceci reflète la pleine confiance et la grande appréciation dont jouit le Royaume dans le concert des nations, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et constitue la preuve de la capacité du Maroc à relever les différents défis, même en des temps difficiles.

Au regard de certaines problématiques qui émergent de l'exercice de l'action politique et qui relèvent de la nature même de ce travail, les dirigeants de la majorité gouvernementale ont convenu de les surmonter et d'intervenir directement pour remédier à tout ce qui pourrait perturber la cohésion et l'unité de ses rangs, de redoubler d'efforts pour faire progresser la coordination, la coopération et le soutien efficace qui existent aujourd'hui entre le gouvernement et sa majorité aux niveaux des deux Chambres du Parlement.