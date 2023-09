Burkina Faso: Réforme de l'Etat - Les forces vives préconisent la pénalisation de l'homosexualité

L'Assemblée législative de transition (ALT) a organisé ce 22 septembre 2023 une séance plénière pour faire la synthèse du rapport de la rencontre entre la Représentation nationale avec les forces vives des 13 régions.

Le rapporteur, Issaka Tapsoba, a rappelé que l'ALT a échangé avec les forces vives des 13 régions du 10 au 12 juillet 2023 sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la Transition dans l'objectif de recueillir leurs appréciations.

Les forces vivent suggèrent ainsi l'élaboration d'une charte de l'éducation pour adapter le système éducatif à la réalité du Burkina Faso, promouvoir la valeur humaine et sociale dans les écoles, lutter contre le chômage des jeunes, renforcer l'éducation à la citoyenneté et promouvoir le civisme. L'interdiction et la pénalisation de l'homosexualité par une loi fait partie des proposition recensées auprès des forces vives pour lutter contre les déviances sexuelles, dissuader et prévenir la propagation de ces « phénomènes contraires aux moeurs, aux réalités religieuses et traditionnelles de la société burkinabè ».

Le rapporteur a relevé que, de façon globale, toutes les réformes entreprises par le gouvernement ont eu un écho favorable en termes d'appréciation et cette appréciation va de 61 à 100%.

%

À la lecture des conclusions et des propositions faites par les forces vives dans les différentes régions, il y a eu quatre recommandations dont deux à l'adresse du gouvernement et deux à l'adresse de l'ALT.

Pour les recommandations à l'adresse du gouvernement il s'agit de la prise en compte des attentes et préoccupations des forces vives en plus de l'identification et de la mise en oeuvre des réformes qui sont réalisables dans le temps restant impartis à la Transition.

A l'endroit de l'assemblée législative de transition il s'agit de la création au sein de L'ALT de deux comités, l'un chargé du suivi de la mise en oeuvre des conclusions des journées régionales d'échanges, et l'autre chargé des initiatives parlementaires en matière de réformes. La commission propose en outre l'institution de concertations régionales d'échanges entre députés et les forces vives afin d'améliorer la qualité de la production législative et d'assurer convenablement la redevabilité.

La Représentation nationale a décidé de transmettre le rapport au gouvernement.