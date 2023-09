Algérie: Campagne nationale de nettoiement de l'environnement - des centres de formation professionnelle à pied d'oeuvre pour accueillir les stagiaires

ALGER — Les centres de formation professionnelle et d'apprentissage ont connu des campagnes de nettoiement de grande envergure, d'autant que les efforts de différents acteurs se sont intensifiés, en vue de les mener à bien et de conférer à la rentrée professionnelle du 8 octobre un caractère particulier, à même de contribuer à l'attrait des stagiaires.

Lors d'une sortie sur le terrain au niveau de certains centres de formation professionnelle dans la capitale, l'APS s'est enquise du souci des parties concernées, d'enjoliver ces centres et de les préparer à accueillir les stagiaires et les apprenants, a affirmé M. Mehenni Idir, chef du centre du "chahid Hamdoud Mohamed" à Hai El Badr.

Il a ajouté que "les opérations de nettoiement et de maintenance ont englobé les façades des établissements, en arrivant à la salle la plus petite, étant donné qu'une bonne préparation est une priorité pour le secteur".

Les activités qui interviennent dans le cadre de la campagne nationale de nettoiement de l'environnement, portent sur le réaménagement des entrées principales et des trottoirs, sur le badigeonnage, le renouvellement des salles, ainsi que sur la réparation de l'électricité, des fenêtres et des portes, en arrivant au jardinage et au taillage des arbres.

L'administration du centre a oeuvré à investir dans ses spécialités, en faisant appel à ses enseignants et à ses stagiaires. Ainsi, le centre a été transformé en atelier ouvert qui s'emploie à réaliser son autosuffisance en éléments à même d'équiper le centre en différents besoins et en main d'oeuvre, soit en peinture, en ferraillerie ou en menuiserie, dans le but de décorer le centre et de doter le reste des ateliers et des salles en équipements.

Dans le même contexte, la directrice du Centre, Wahida Wahab, a précisé que le plus grand défis était de donner un nouveau souffle au Centre, par le concours de ses enfants et l'aide de toute l'équipe, chacun dans son rôle pour montrer la belle image du Centre.

Cette année, le volet le côté environnement s'est taillé la part du lion et des espaces vertes ont été créés et dotés de spécialités tel le jardinage. L'enseignante de la spécialité au niveau du Centre "Côte Blanche", Mme Cherifi a affirmé que l'élargissement des espaces de jardinage au niveau des établissements est devenu une nécessité pressante, au vu de ses bienfaits.

De son côté, le président de l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté, Sofiane Affane, a indiqué que les bureaux de wilayas relevant de l'association ont adhéré à la campagne nationale de nettoiement et d'embellissement des établissements de formation pour faire réussir la prochaine rentrée professionnelle, appelant à élargir de telles initiatives et en faire une culture ancrée tout au long de l'année.

Il a appelé également les jeunes et leurs parents à approcher aux Centres pour s'y inscrire, et permettre à cette catégorie de disposer, plus tard, un métier et, pourquoi pas, créer une micro-entreprise.