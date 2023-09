Sénégal: Accra, hôte de la cinquième Conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, en décembre

Dakar — Le Ghana va accueillir du 5 au 6 décembre prochains la cinquième Conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, a appris l'APS vendredi de sources officielles.

"Cette réunion phare biennale contribuera à obtenir le soutien politique indispensable et à générer des engagements visant à renforcer le maintien de la paix de l'ONU, conformément à l'initiative Action pour le maintien de la paix et à A4P+, la stratégie de mise en oeuvre pour 2021-2023", a déclaré, lors d'une conférence de presse à New York, la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, Shirley Ayorkor Botchwey, accompagnée de hauts responsables des Nations Unies.

La cinquième Conférence ministérielle des Nations Unis sur le maintien de la paix, se tiendra ainsi pour la première fois en Afrique.

« La Conférence de 2023 [sera] une occasion importante pour les dirigeants de réaffirmer leur engagement et de faire des promesses en faveur du maintien de la paix de l'ONU », a estimé Jean-Pierre Lacroix, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix.

"Nous sommes reconnaissants au Ghana d'accueillir cette réunion ministérielle et pour ses contributions essentielles au renforcement de nos opérations", a-t-il ajouté.

Selon lui, le maintien de la paix de l'ONU est un partenariat mondial, avec des Casques bleus de plus de 120 pays déployés dans certaines des zones les plus difficiles du monde pour sauver des vies, prévenir les conflits et créer les conditions d'une paix durable.

C'est l'un des outils multilatéraux les plus importants pour atteindre la paix et le développement durables, ont précisé les Nations Unies.

La précédente Conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix s'est tenue en ligne, en 2021, à Séoul, en Corée du Sud, du fait des restrictions de la Covid-19.