Congo-Kinshasa: New York - Félix-Antoine Tshisekedi appelle les investisseurs à investir en RDC

Le Chef de l'état congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, appelle les hommes et femmes d'affaires du monde entier à venir investir en RDC. Il a lancé ce message le vendredi 22 septembre à New York aux Etats-Unis d'Amérique lors de la deuxième journée de Global Africa Business Initiative (GABI).

Au cours de cette activité, organisée en marge de la 78ème Assemblée générale de l'ONU, il a rassuré les investisseurs quant à l'amélioration du climat des affaires en RDC.

« C'est en venant maintenant que vous vous retrouverez demain gagnants à nous côtés », a lancé Félix-Antoine Tshisekedi.

Devant les patrons d'industrie et le milieu d'affaires américain, le Président de la République a peint le tableau de plus en plus reluisant de la RDC, dont l'image a souvent été écorchée par ses ennemis.

« La RDC a décidé de faire de la transformation locale une priorité. Nous sommes lassés de servir toujours de terre d'extraction, de voir nos minerais et ressources naturelles partir vers d'autres cieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement en développant des chaines de valeur et en donnant le travail et de la richesse à nos populations », a insisté le Chef de l'Etat congolais.