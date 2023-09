Tunisie: 1er Salon international «Le Printemps du Café» - du 5 au 8 octobre 2023 au Parc des expositions du Kram - Le café autrement

Le café est plus qu'une graine, une boisson séculaire ou un arôme, c'est désormais, pour les grands amateurs de café, une panoplie de produits dérivés du café à découvrir et connaître. Le 1er Salon international du café en Tunisie se veut celui de la découverte des richesses, des bienfaits et vertus du café. Un café vu autrement.

A caractère économique, culturel et technologique, le premier Salon International du café en Tunisie, dédié à l'univers du café, se tiendra du 5 au 8 octobre 2023 au Parc des expositions du Kram. Dénommé «Le Printemps du Café» ou plutôt le café du printemps, saison de la récolte de cette graine aux multiples saveurs et vertus, notamment au Brésil ou en Colombie, il constitue un nouveau salon du genre, qui va se dérouler pour la première fois en Tunisie. A ce titre, Faouzi Ben Hamouda, président-directeur général de «Enix Ads», société organisatrice de cette manifestation, appelle les exposants à se mobiliser, afin de venir nombreux, pour mieux faire connaître aux consommateurs tunisiens et étrangers les facettes de ce produit très consommé, partout dans le monde. C'est spécifiquement le café du printemps qui y sera dévoilé.

Les exposants intéressés et soucieux de participer, dans une quinzaine de jours, à cette grande fête du café en Tunisie, n'ont plus qu'à se mobiliser et vanter leurs produits. Une forte mobilisation est attendue, en espérant une participation grandissante au fil des jours avant le début de la manifestation internationale. Pour l'heure 80 exposants ont confirmé leur participation à la grande fête du café.

Concernant les pays qui seront présents à cette fête, Ben Hamouda rappelle que c'est l'Association internationale du café (AIC), basée à Londres, au Royaume-Uni, qui réunit l'ensemble des pays producteurs, importateurs et exportateurs de café dont principalement le Brésil, la Colombie, l'Indonésie et l'Ethiopie. Il précise que l'AIC joue un grand rôle dans le succès de cette manifestation en envoyant des correspondances aux diverses ambassades, afin de mobiliser des sociétés de leurs pays respectifs pour participer au Salon en Tunisie. Ben Hamouda confirme pour l'heure la présence de sociétés venant du Brésil, d'Indonésie, de Libye, d'Italie et, bien entendu, de Tunisie.

Le café dans le monde

Ainsi des représentants diplomatiques d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie se sont joints à l'événement pour faire connaître leur industrie du café et faire part de leurs révélations. «Il y a principalement deux sortes de café robusta et arabica. Aussi, 60 millions de sacs de café par an sont exportés par le Brésil» argumente le porte-parole brésilien.

La moitié des exportations mondiales de café sont issues du Brésil. Quant à une porte-parole de l'ambassadeur d'Indonésie, elle dévoile combien leurs «côtes sont nombreuses et chacune d'elles a une sorte ou variété de café». Les produits du café sont nombreux dans le marché indonésien, dont les confiseries et biscuits au café et bien plus encore qui ont un succès retentissant dans le monde. Les différents intervenants sont revenus aux sources de la production du café, qui remontent aux temps lointains et dont certains pays ont connu des difficultés de production comme l'Ethiopie.

Ensuite, les débats ce sont concentrés autour de la consommation du produit en lui-même. Alors robusta ou arabica, les consommateurs ont la possibilité d'affiner leurs préférences. Même si c'est la variété arabica qui a longtemps dominé l'ensemble de la consommation mondiale, le robusta est venu modifier les habitudes des consommateurs permettant de choisir entre un café corsé et chargé en caféine (robusta) et un café plus aromatique et moins amer (arabica). De nombreuses marques proposent des assemblages pour permettre d'atténuer l'effet de l'un, ou accentuer l'amertume de l'autre.

La technologie a mis en valeur le robusta, notamment avec les nouvelles machines à café faites de dosettes et capsules que les Tunisiens pourront (re)découvrir. L'arôme de cette tasse de café continuera, à tout jamais, à être inhalé savoureusement par les narines des amoureux du café, à booster l'éveil de leurs sens, à décupler leur énergie et à agrémenter de beaux moments.

Une édition prometteuse

Le «Printemps du Café» est un salon international inédit qui compte apporter le renouveau adéquat au secteur, en réunissant les industriels en appareillages, porcelaine et packaging, les concepteurs de solutions informatiques, les importateurs, distributeurs, cafetiers, restaurateurs et hôteliers, ainsi que les amateurs d'un bon café sans exception : filtre, américain, express, cappuccino ou même du café au lait.

«Ce premier «Printemps du Café» qui se déroule en automne permettra aux différents acteurs (directs et indirects) de marquer ce renouveau en se rencontrant autour d'un café pour dynamiser et promouvoir le business du secteur. Des banquiers et des experts en investissements, ainsi que des formateurs spécialisés au niveau du traitement des différentes graines de café ont été invités à l'évènement. Un cycle de formation de quatre jours sur les différentes étapes du traitement du café (et services associés) est prévu avec remise d'une attestation diplômante. Plusieurs concours vont être organisés afin de plébisciter les meilleurs stands, le meilleur café et le meilleur reportage sur l'évènement, et ce, avec remise de médailles», termine le communiqué de l'agence de communication «Enix Ads».

L'événement réunit tous les acteurs du secteur, professionnels et particuliers, ainsi que les passionnés du café. L'objectif essentiel du salon est de créer des plateformes et des possibilités de business autour du café.

Le «Printemps du Café» est également un festival de dégustation et de connaissances, un enrichissement culturel, voire de rencontres et d'échanges entre les différents acteurs du secteur, ainsi que la découverte des dernières techniques et innovations technologiques en appareils, agencements et équipements qui ciblent, au final, cette bonne et si appréciable tasse de café. Cet évènement international va se produire, dans la foulée de la Journée mondiale du café célébrée le 1er octobre 2023