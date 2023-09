Algérie: Attaf rencontre des hauts responsables de plusieurs organisations internationales et régionales

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu vendredi à New York avec des hauts responsables de plusieurs organisations internationales et régionales, et ce dans le cadre de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, indique samedi un communiqué du ministère.

M. Attaf a rencontré successivement le président de la Commission de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Omar Touray, le secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit, le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, et le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, précise la même source.

Ces entretiens ont porté sur "les relations de coopération et de partenariat qui lient l'Algérie à ces organisations et les perspectives de leur renforcement afin de contribuer de manière effective et efficace à la réalisation des objectifs de paix, de sécurité et de développement dans la région, à la lumière des efforts déployés par notre pays pour faire prévaloir le dialogue afin d'apaiser les situations et de résoudre les crises en cours en Libye, au Mali et au Niger", conclut le ministère.