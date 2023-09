Tunisie: USBG - Poursuivre la remontée

Après deux revers, l'USBG s'est bien rachetée avec deux succès de rang et compte aligner une 3e victoire face à l'OB.

Ça n'a pas été facile pour le coach Chiheb Ellili et ses protégés après les deux revers contre le CA et l'ESS afin de refaire surface et d'éviter un naufrage précoce. Les trois points obtenus vaillamment aux dépens d'un ST très coriace leur ont redonné espoir. La victoire arrachée à Soliman les a bien réconfortés et leur a assuré qu'ils ont les moyens et assez de ressources morales pour grimper davantage au classement et chercher une place au soleil parmi le trio de tête.

Ce rêve passe par un troisième résultat positif face à leur invité du jour, l'OB : «C'est une très belle opportunité pour nous de montrer que la mauvaise entame de saison n'est qu'un accident de parcours avec un groupe en phase de rodage et de peaufinage», affirme Chiheb Ellili. «Certes, après nos deux derniers succès, il est trop tôt pour dire que nous avons atteint le top physiquement, techniquement et tactiquement, mais notre marge de progression est bonne et nous sommes en train de monter en puissance», ajoute-t-il.

Confirmation !

Voilà une affirmation qui demande confirmation devant un OB qui est loin de faire peur car il est loin de son visage assez reluisant de la saison écoulée, mais qui peut quand même être un obstacle pas facile à surmonter. Chiheb Ellili ne changera pas sa formation qui a signé le succès de Soliman. Même Ghazi Abderrazak, qui s'est rétabli, attendra sans doute encore pour retrouver son flanc gauche de la défense qui sera confié une nouvelle fois au suppléant polyvalent Ayoub Tlili.

Idem pour le revenant Mohamed Ben Tarcha, le dernier de la liste des recrues avant la clôture du mercato le 30 septembre, qui a besoin d'une préparation spécifique avant d'entrer dans le bain et de reprendre sa place de maestro au milieu de terrain en duo avec Youssef Mosrati. Avec le retour de ces deux joueurs de poids, c'est sûr que l'USBG aura belle allure. En attendant, il faudra ne pas rater ce match important pour la remontée contre les Cigognes de Béja.