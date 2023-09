Tunisie: Run in Carthage 7.... - La dernière ligne droite

C'est au détour de Mégara qu'aura lieu, dimanche 1er octobre prochain, la 7e édition du Run In Carthage.

Novices et mordus de la course à pied vont s'adonner à coeur joie à leur grande passion, sur un terrain de parcours idéal et résolument technique, à qui sait prendre de la hauteur, tout au long des 18 km fixés qui exhortent au dépassement de soi par une mise à l'épreuve du physique et du mental. Le runneur traversera le tout Carthage et effectuera un crochet à Sidi Bou Saïd -- en mode « urban race » -- ainsi qu'aux abords de La Marsa. C'est là, certes, un arrière-plan que la grandeur et la splendeur de l'histoire conjugués à la beauté sublime de la nature ont édifié.

Du plaisir à n'en plus finir et une ambiance au double attrait festif et convivial sont la promesse à laquelle s'attelle le comité d'organisation, présidé par Riadh Ben Zazia, et composé de l'Association Mégara pour la jeunesse avec la collaboration de la mairie de Carthage et de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle.

Plus de 2.000 participants attendus

C'est sans conteste grâce au travail d'équipe des membres qui composent ce comité d'organisation et à leur sens organisationnel aigu que la course est prisée par des milliers de participants venus des quatre coins du monde. Lors de la précédente édition, une vingtaine de nationalités avaient été dénombrées.

%

Le site web www.runincarthage.com enregistre, du reste, un nombre important d'inscrits, ce qui augure, encore une fois, une véritable ruée vers la cité «runneuse».

Plus de 2.000 participants sont attendus sur la ligne de départ. Des novices et des habitués de la course à pied prendront part à la fête. Reste à savoir si les barons du « Run In Carthage » sauvegarderont leurs places respectives sur le podium ou si celles-ci seront cédées à de nouveaux concurrents. L'événement fera l'objet d'une couverture médiatique importante par l'entremise notamment d'organes locaux et d'autres venus d'autres cieux produiront des reportages pour le compte de journaux et de magasines de grande réputation tels que «Jogging International » et «Running Attitude ». Deux bureaux d'inscription et de retrait des dossards seront ouverts à la mairie de Carthage pour le premier et au Club California gym au centre urbain nord de Tunis pour le second, et ce, du dimanche 24 septembre 2023 jusqu'au samedi 30 septembre 2023. Le jour J étant le jour de la course, aucune inscription, ni remise de dossard ne sera possible. Des prix seront offerts aux gagnants hommes et femmes

Le 1e et la 1e 1.500 dt

Le 2e et la 2e 1.200 dt

Le 3e et la 3e 1.000 dt

Le 4e et la 4e 700 dt

Le 5e et la 5e 500 dt