Sénégal: Gamou 2023 - Amadou Bâ visite les foyers religieux de Kaolack

Kaolack — Le Premier ministre, Amadou Bâ, a rendu, vendredi, des visites de courtoisie aux guides religieux musulmans de Kaolack (centre), dans le cadre de la préparation du Gamou, manifestation religieuse commémorant la naissance du prophète Mouhamed (PSL), a constaté l'APS.

"Nous sommes à la veille de la célébration de ce grand évènement religieux et le président de la République, Macky Sall, avait souhaité que l'on fasse le tour des foyers religieux pour nous enquérir de l'état d'avancement des travaux et autres éléments nécessaires à la tenue d'un bon Maoulid", a expliqué M. Bâ.

C'est ainsi que le chef du gouvernement s'est rendu, tour à tour, à Médina Baye, à Léona Niassène, à Léona Kanène, chez la famille Dème du quartier Kassaville. et à Touba Ndorong.

Partout il est passé, le Premier ministre, porteur d'un message du chef de l'Etat destiné aux chefs religieux, a reçu un accueil chaleureux des dignitaires religieux et des populations.

Il en a profité pour solliciter des prières pour un Sénégal de paix, de stabilité, de cohésion sociale et de développement ainsi que des prières pour le président Macky Sall, sa famille et pour l'ensemble du gouvernement.

"L'évaluation qui a été faite laisse penser que nous nous acheminons vers un bon Mawlid", a indiqué Amadou Bâ qui en a profité pour annoncer la mise en oeuvre attendue d'un ambitieux programme" traduisant la volonté du président Sall à travailler pour le développement des cités religieuses et de la région de Kaolack.

Il s'agit d'un programme sur lequel le gouvernement travaille depuis longtemps notamment dans le cadre du troisième Plan d'actions prioritaires (PAP3), après la mise du PAP1 déroulé entre 2014 et 2018 et du PAP2, entre 2019 et 2023, a souligné le Premier ministre.

"Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de préparation du PAP3 et des visites de cette nature permettront de voir comment mieux articuler les préoccupations et leur trouver des solutions", a déclaré le Premier ministre.

Il a annoncé que "très prochainement", ses équipes et lui reviendront à Kaolack pour partager avec les populations, les autorités religieuses et l'Administration les résultats de leurs investigations et la stratégie à mettre en oeuvre pour régler certaines préoccupations fortes.

"Nous savons qu'à Kaolack, l'assainissement est une préoccupation très forte qui sera prise en charge", a assuré Amadou Bâ, ajoutant que le système de santé de la région sera également renforcé avec l'érection d'un nouvel hôpital, à l'image de ceux réalisés à Fatick, à Kaffrine, à Sédhiou et à Touba.

Les travaux de cet hôpital, avec un plateau médicotechnique, devront démarrer l'année prochaine, a-t-il promis au terme de cette visite qui a duré toute une journée.