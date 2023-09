Sénégal: Salernitana - « Boulaye Dia travaille dur pour revenir », Paulo Souza

Très attendu par les fans de Salernitana depuis le retour de la trêve internationale, Boulaye Dia « travaille dur pour revenir le plus rapidement possible », informe l'entraîneur du club de Serie A.

L'entraîneur des Granata a été questionné sur la situation autour de Boulaye Dia après leur nul 1-1 de vendredi face à Frosinone. Répondant, Paulo Sousa a rassuré que l'international sénégalais s'entraîne dur pour revenir sur la liste des titulaires de l'équipe de Salerne.

« Il travaille dur pour revenir le plus rapidement possible. Nous commençons à faire des choses qui lui donnent confiance en nous et nous donnent l'espoir qu'il veuille rester avec nous », a déclaré Sousa vendredi, selon Pazzidifanta.

Si Salernitana a pu décrocher ce nul contre le nouveau promu Frosinone, c'est grâce à un but de la nouvelle recrue Jovane Cabral qui a pris la place de Boulaye Dia. « Jovane Cabral essaie de s'intégrer et s'en sort bien. Il nous apporte de la profondeur en attaque et il a compris ce dont l'équipe avait besoin », a poursuivi Sousa.

Depuis le début de la saison, Boulaye Dia n'est plus titulaire comme à son arrivée de Villarreal la saison dernière. Il n'a disputé que quelques minutes de deux matchs en championnat et a réussi à marquer une fois au cours de ces apparitions.