Tunisie: Ligue 1 - 5e journée - Groupe A - Gafsa-Soliman - Attention à la marche

Duel lourd de conséquences entre les poulains de Chaker Meftah, coach d'EGSG, et ceux de Mohamed Ayari, technicien de l'ASS. Au même moment, l'USBG de Chiheb Ellili et l'OB de Nabil Neghiz visent la pole position à terme.

Le rythme s'accélère en Ligue 1 avec la programmation pour aujourd'hui et demain des matchs de la 5e journée. Une ronde en deux temps donc pour se situer en haut et en bas du tableau, ainsi que deux chocs (CA-ST et CSS-EST) qui devraient nous en apprendre davantage sur les ambitions des cadors de la compétition. Aujourd'hui donc, place au déroulé des rencontres du groupe A avec cependant un après-midi tronqué sachant que le format entre Clubistes et Bardolais est pour demain. A Gafsa, sur le coup de 15h30, El Gawafel reçoit la lanterne rouge du groupe A, l'AS Soliman. Avant-dernier, EGSG doit impérativement gagner pour quitter cette peu envieuse place et se repositionner. Ce faisant, Gafsa pourra par la suite poursuivre sa remontée sachant que l'équipe sudiste compte un match un moins à disputer prochainement (mise à jour).

Qu'en pensent cependant les Cap-bonnais ? Bon dernier, Soliman a déjà grillé plus d'un joker et doit réagir. Et même si là aussi l'équipe compte un match en moins à disputer (une rencontre pour se refaire), il est temps d'activer le compteur et de ne pas se laisser distancer. Duel lourd de conséquences donc entre les poulains de Chaker Meftah (coach d'EGSG) et ceux de Mohamed Ayari (technicien de l'ASS).

USBG-OB : leadership en jeu

Autre rencontre non dénuée d'intérêt mettra aux prises à Ben Guerdane l'USBG et l'OB. Avec le même nombre de points au compteur, Ben Guerdane et Béja ont un bon coup à jouer puisqu'ils visent le leadership à terme. Et si les Béjaois de Nabil Neghiz comptent un match en moins à disputer, celui d'aujourd'hui pourrait déjà les propulser où devant de la scène s'ils bénéficient bien entendu d'un destin favorable (duels à distance avec les meneurs).

Ce n'est pas évident cependant, dans son fief, même si le CA s'en est sorti en préambule de championnat, l'USBG ne fait pas de quartier à Ben Guerdane et pourrait aussi prendre son envol en cas de victoire. Nul doute en l'état que le coach Chiheb Ellili jouera l'attaque mais attention au contrecoup tout de même... Enfin, rappelons que le champion en titre étoilé est exempt de cette journée.

Le programme

EGS Gafsa-AS Soliman

US Ben Guerdane-Olympique de Béja