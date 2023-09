Afrique: Al-Nassr - Ronaldo fait tomber Al-Ahli malgré les buts de Mahrez et Kessié

Al-Ahli a perdu vendredi soir contre Al-Nassr, les buts de Riyad Mahrez et Franck Kessié n'ayant pas été suffisants contre le doublé de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr à remporter une victoire 4-3 hier en Saudi Pro League. Ronaldo a d'abord sorti le match de l'impasse sur une passe décisive de Sadio Mané. Ce but était relativement facile à la superstar portugaise, car le gardien de but sénégalais Edourd Mendy ne pouvait absolument rien voir à cause du brouillard engendré par les fumigènes des fans.

Ensuite, l'équipe du Sénégalais a fait le break, mais Kessié a réduit le score. Al-Nassr, a de nouveau creusé l'écart de deux buts avant la pause. Cependant, Al-Ahli a eu un grain d'espoir de tirer quelque chose de ce match lorsque Mahrez a réduit le score pour eux sur un penalty après la pause.

Les choses ont ensuite dégénéré pour l'ailier algérien et co, lorsque CR7 a réalisé son doublé de la soirée. Un autre but d'Al-Ahli en fin de match n'a pas facilité les choses à l'équipe de Ronaldo, mais ces derniers ont réussi à prendre une victoire 4-3.