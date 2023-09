Sénégal: Déveveloppement de l'éducation à Rufisque - La SOCOCIM s'engage pour Zéro abri provisoire dans le département

Venu présider la 20ème édition de la fête de l'excellence, le nouveau directeur général de la SOCOCIM a annoncé sa volonté de relancer et de poursuivre le programme lancé par son prédécesseur et à l'élargir à tout le département au lieu des deux communes de Rufisque et Bargny. Parmi ces objectifs, la suppression des abris provisoires qui sont encore présents dans le département.

Et pour ce faire, El hadji Mamadou Seck a affiché sa volonté de travailler avec les autorités académiques départementales pour une bonne mise en oeuvre du programme. « Nous avons un programme de réfection de salles de classe que nous déroulons depuis quelques années. Nous allons augmenter les efforts pour que les lycées et collèges puissent être intégrés dans ce programme, et en plus, que nous nous débarrassions une bonne fois pour toutes, dans le département, des abris provisoires », a annoncé le successeur de Youga Sow.

En effet, la SOCOCIM avait lancé depuis 2017 un programme de réhabilitation des écoles dans les communes. Chaque année, deux écoles des communes de Rufisque et Bargny étaient choisies pour leur réhabilitation. Dans la même dynamique, le directeur a annoncé sa volonté de participer à l'amélioration du cadre de vie dans les écoles avec la réhabilitation et la construction de toilettes pour les élèves.

Pour cette 20ème édition, 04 filles meilleures bachelières du département ont été primées. Elles ont bénéficié d'une pour mensuelle de 75000 frs CFA pour la durée de leurs études supérieures, à condition qu'elles restent dans la dynamique d'excellence. Les autorités académiques représentées par le SG de l'IA de Rufisque M. Issa Ngom et le Karamoko Diop, censeur du lycée Abdoulaye Sadji ont exprimé leur satisfaction et ont invité les autres structures à promouvoir l'excellence.