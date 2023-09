Cote d'Ivoire: Alexandra Heldt, fondation Friedrich Naumann - «Nous ne faisons pas qu'encourager la science et l'innovation... »

La Fondation Friedrich Naumann a organisé la 7è édition de son Forum de l'innovation et des sciences, appelé "Falling Walls Lab", le jeudi 21 septembre 2023, dans un hôtel à Abidjan-Cocody en présence de Alexandra Heldt, sa directrice Afrique de l'Ouest qui a indiqué que sa structure ne fait pas qu'encourager la science et l'innovation.

Placé sous le thème "Biotechnologies: quels enjeux et défis pour l'Afrique ?", le forum 'Falling Walls Lab" a été une plateforme de discussions des principaux défis et enjeux des biotechnologies en Côte d'Ivoire. Mme Alexandra von Schumann-Heldt, Directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann a, à cette occasion, indiqué que sa structure ne fait pas qu'encourager la science et l'innovation.

« En tant que Fondation politique libérale, en organisant le forum "Falling Walls de l'innovation et des Sciences", nous ne faisons pas qu'encourager la science et l'innovation. Nous défendons une vision d'une société de libertés où les frontières du savoir et de l'innovation sont sans cesse repoussées, où les murs de la pauvreté et du sous-développement sont brisés, tout en restant fidèles aux principes libéraux de responsabilité et d'éthique », a précisé Mme Alexandra von Schumann-Heldt, Directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann. Elle a souligné que Falling Walls Lab est aussi l'occasion d'un concours de pitch où les participants pourront présenter leurs projets innovants en 3 minutes. Elle a déclaré, c'est une opportunité de networking et d'apprentissage pour tous les passionnés de sciences, d'innovation et de biotechnologies.

Deux panels avec pour thèmes " Biotechnologie en Côte d'Ivoire : états des lieux, défis et perspectives" et " Invention et innovation : quelles stratégies de valorisation économique " ont été âprement débattus par des enseignants-chercheurs et mis à nu toutes les difficultés que ceux-ci rencontrent au niveau de leur travail.

Sur les 16 candidats en lice ayant présenté leurs projets innovants dans les domaines de l'énergie, l'imprimerie, la transformation agroalimentaire, la santé, le bâtiment, l'éducation, le cinéma, le commerce international, la sécurité alimentaire et autres, c'est Kouadio Isaac Kouakou Eliakim qui a été désigné lauréat "Falling Walls Lab"2023 pour l'invention d'une batterie électrique révolutionnaire. Celui-ci va représenter la Côte d'Ivoire à Berlin en Allemagne en novembre prochain pour le grand concours des innovations. Kouassi Anékoré Toussaint est classé deuxième avec l'invention d'un groupe électrogène à pression hydraulique quand Koui Esaïe Willy occupe la 3ème place avec son projet de production de vin rouge à base de pomme de cajou.

L'Assemblée nationale, le Centre suisse de recherches scientifiques (Csrs) et l'Atlantique international business school(Aibs) ont pris part à ce forum et ont apporté leur caution à "Falling Walls Lab".