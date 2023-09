Tunisie: Nouveau découpage territorial - Pour une organisation régionale plus équitable et mieux ordonnée

Deux décrets qui feront date dans l'organisation administrative des régions. Le premier stipule que la République tunisienne est composée de 5 districts. Le second est relatif au découpage des circonscriptions électorales. Il s'agit donc de donner un coup de pied dans le découpage administratif pour mettre tous les acteurs régionaux en mouvement et trouver un nouvel équilibre, et vite. Il doit être proactif, inventif et capable de faire avancer les régions.

En mettent en avant la transition démocratique au détriment de la transition économique, nos politiques et hérauts des valeurs citoyennes, ont fait une mauvaise lecture de l'âme du pays. Coiffé au poteau par la récurrence des mobilisations dans les régions, les gouvernements successifs pendant la décennie noire ont pris des mesures pour calmer les ardeurs (recrutement des chômeurs dans le cadre des divers programmes de l'emploi, régularisation de la situation des personnes concernées par le mécanisme 16, financement de quelques projets par la Banque tunisienne de solidarité, etc.) sans toutefois parvenir à asseoir un vrai plan de développement des régions intérieures. Il ne s'agissait, au fait, que d'une trêve ou d'un armistice de quelques semaines : on calme le jeu ; on observe et, le feu ayant cessé, on négocie le passage d'une situation à son contraire sans pour autant extirper le mal qui ronge les régions d'une façon beaucoup plus profonde.

C'est pour cela que les régions se mettent à chaque fois de nouveau en mouvement, et nul ne sait combien de temps allait durer cette phase.

En effet, réhabilitation des quartiers, logements sociaux, creusement de puits, et autres équipements de santé, ne changeront en rien le quotidien des citoyens et ne baliseront guère la voie à cette précieuse dynamique qu'on souhaite mettre en place pour entrouvrir toutes les lucarnes essentielles à la relance de l'économie régionale et faire rebomber le torse aux régions.

Voilà ce qui, en vérité, révulse les observateurs et inquiète les bailleurs de fonds. Et pour cause, les verrous qui entravent le décollage des régions sont toujours en place.

Car ce n'est que quand la reprise économique se renforcera et se diffusera pour rejaillir positivement sur une région qu'elle recommencera à créer des emplois et à redémarrer les investissements.

Car, tant que les régions souffrent, la Tunisie ne sera pas à l'abri des troubles et des soubresauts. Il s'agit donc, de donner un coup de pied dans le découpage administratif pour mettre tous les acteurs en mouvement et trouver un nouvel équilibre, et vite.

Il doit être proactif, inventif et capable de faire avancer les régions.

C'est ainsi que le décret n°589 de 2023 relatif aux districts de la République tunisienne et des gouvernorats appartenant à chaque district a été publié au Jort en même temps que le décret convoquant les électeurs au vote pour élire les conseils locaux, le 24 décembre 2023.

L'article premier stipule que la République tunisienne est composée de 5 districts :

Le premier : Bizerte, Béja, Jendouba et le Kef

Le deuxième : Tunis, l'Ariana, Ben Arous, Zaghouan, La Manouba et Nabeul

Le troisième : Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia

Le troisième : Sidi Bouzid, Sfax, Tozeur et Gafsa

Le cinquième : Tataouine, Gabès, Kébili et Médenine

Le conseil des districts se réunit par alternance entre les gouvernorats qui le forment (article 2).

Les gouvernorats mettent à la disposition des districts les moyens logistiques et humains nécessaires leur permettant de mener à bien leur mission (article 3).

Un deuxième décret n°590/2023, paru également hier au Jort relatif au découpage des circonscriptions électorales fixe à 279 le nombre de conseils locaux et à 2155 celui des circonscriptions pour les élections locales, répartis sur tout le territoire.

Le texte fixe à 131 le nombre de circonscriptions composées de moins de 5 délégations.

Il stipule que, dans chaque conseil, un siège est réservé à une personne porteuse de handicap.

Selon le décret, le nombre de conseils des districts est de 5 et le nombre global de circonscriptions régionales pour l'élection des conseils des districts est de 24.

Le nombre de sièges au conseil national des régions et des districts est de 77, alors que le nombre global de circonscriptions pour l'élection de ce conseil se situe autour de 29.

En effet, ce nouveau découpage offre aux régions un destin plus équitable et mieux ordonné.