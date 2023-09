Cameroun: Le nomadisme politique - Sam Séverin Ango rejoint le mouvement franckiste

Le paysage politique camerounais est souvent marqué par ce que l'on appelle le "nomadisme politique", où les acteurs politiques changent fréquemment d'allégeance et de partis en quête de nouvelles opportunités. L'une des dernières figures à s'engager dans cette danse politique est Sam Séverin Ango, un journaliste professionnel qui a fait ses premiers pas en politique au sein du parti au pouvoir, le RDPC, avant de rallier le Mouvement citoyen pour la paix et l'unité (MCPU), également connu comme le "mouvement franckiste".

Cette transition a été officialisée lors d'une importante rencontre entre Sam Séverin Ango et la présidente et coordonnatrice nationale de l'organisation, Appollonie Fleur Blaz. Le journaliste chevronné, qui a exercé avec succès dans divers médias camerounais, a fait ses premiers pas en politique en tant que membre influent d'équipes engagées lors de l'élection présidentielle de 2018, et plus tard en tant que porte-parole et responsable de la communication pour les candidats Akere Muna et Frankline Ndofor Akanwu. Il a ensuite franchi une étape supplémentaire en devenant candidat aux élections municipales et législatives de 2020 sous la bannière du MRC.

Le parcours politique de Sam Séverin Ango a connu un tournant majeur lorsqu'il est devenu président national du parti politique La Nationale, succédant à l'illustre Abel Eyinga. Cependant, sa dernière transition politique a été marquée par son adhésion au RDPC de Paul Biya en mars dernier lors d'une cérémonie publique célébrant l'anniversaire du parti au pouvoir.

Son récent ralliement au MCPU, ou "mouvement franckiste", a suscité des interrogations parmi les observateurs politiques. Le MCPU ne se présente pas ouvertement comme une formation politique, mais il travaille à promouvoir l'image de marque de Franck Emmanuel Biya, fils du Président de la République, Paul Biya. Sam Séverin Ango semble ainsi marquer une nouvelle étape dans son engagement politique et citoyen.

Bien que les actions du MCPU se concentrent principalement sur des initiatives sociales et un maillage territorial, le mouvement semble avoir des ambitions politiques non encore dévoilées. L'entrée de Sam Séverin Ango dans ce groupe pourrait être interprétée comme un soutien au projet présidentiel de Franck Biya, tout en pouvant représenter une rupture avec les dirigeants du RDPC.

La question demeure de savoir quel rôle précis sera attribué au journaliste de renom devenu acteur politique au sein de la grande famille du MCPU. Le MCPU poursuit son travail en toute discrétion, mais son influence et son ambition politiques restent à suivre de près dans le paysage politique camerounais. Le nomadisme politique se poursuit, avec ses surprises et ses intrigues.

