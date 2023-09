Togo: Biodiversité musicale

Auteure-compositrice-interprète, Maë Defays est issue d'une famille d'artistes du monde de la musique et du cinéma.

Dotée d'une voix douce et profonde la chanteuse et guitariste affirme un style jazz-soul à l'équilibre parfait, son inspiration lui venant de ses origines caribéennes et européennes qu'elle honore par un style qui mêle harmonieusement l'anglais, le français et le créole.

Ses idoles et ses influences artistiques et musicales sont de poids : Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Stevie Wonder, Sade, Erykah Badu...

Ancienne élève du prestigieux Centre des Musiques Didier Lockwood, Maë forme son groupe à 19 ans pendant ses études de Jazz et multiplie les scènes à Paris, en Guyane, Martinique en Afrique de l'Ouest et au Danemark.

Elle s'est rendue à plusieurs reprises au Togo.

Elle assure des premières parties pour de grands artistes internationaux comme Macy Gray, Boyz II Men, Sarah McCoy, Michelle David, Kimberose ou Ibrahim Maalouf et se produit dans de nombreux festivals de jazz en France tels que Jazz à Vienne, Jazz en Tête, La Ferté Jazz Festival...

Maë Defays est la petite-fille de l'acteur Pierre Richard.

Elle vient de sortir un single à l'inspiration de l'Afrique et des Caraïbes. A voir - le clip est superbe - et à écouter.