Sénégal: Cheikh Oumar Anne dresse les lieux

Prenant la parole à l'ouverture du conseil, le ministre de l'Education a présenté la situation de l'école à la veille de la rentrée. Faisant l'Etat des lieux, Cheikh Oumar Anne a ainsi souligné le déficit en personnel, les problèmes liés à l'hygiène et à l'assainissement mais aussi la situation difficile de certains établissements qui n'ont pas de mur de clôture ou d'autres qui n'ont pas d'eau ou d'électricité.

« A la date du 19 septembre 2023, l'état des lieux du secteur éducatif se présente comme suit : pratiquement, toutes les académies ont été impactées par l'hivernage : 235 écoles élémentaires, 59 collèges et 24 lycées ; soit 318 au total. En ce qui concerne l'état des infrastructures, 513 écoles et établissements publics n'ont pas de murs de clôture, 267 n'ont pas d'eau, 785 n'ont pas d'électricité et 473 ne disposent pas de latrines », a dit Cheikhou Omar Anne. Mais ces chiffres sont atténués par leur pourcentage faible par rapport au nombre d'écoles qui dépasse les dix mille. « Nous avons 14 325 écoles et établissements scolaires dont 13 529 du public, répartis dans 16 académies et 59 Inspections de l'Education et de la Formation. Le réseau compte 4 002 044 élèves dont 2 749 164 dans le public.

Pour le personnel, nous avons au préscolaire et à l'élémentaire 67 967 enseignants, au moyen et au secondaire 33 446, soit un total de 101 413. Au niveau de l'Education de Base des Jeunes et des Adultes, nous avons 1 319 classes d'alphabétisation avec 25 120 apprenants et 4 500 daaras avec 1 200 000 apprenants », a relevé le ministre de l'Education nationale. Il a également fait part d'un manque de manuels et du déficit d'enseignants et de table-bancs.

« Pour les équipements, il a été noté un déficit en tables-bancs, en matériels de reprographie et en matériels informatiques. Pour le Personnel, on constate un déficit cumulé qui prend en compte les sorties temporaires (détachements, disponibilités et mise en position de stage), les sorties définitives (retraites, décès ...) et les nouvelles créations. Pour les manuels scolaires, la dotation demeure insuffisante par rapport aux normes » a reconnu le ministre.

Revenant sur le problème de l'Etat-Civil à l'école, le ministre a relevé que cela concerne 21,42% des élèves de l'élémentaire et 8,53% du préscolaire qui ne disposent pas d'actes de naissance. Des enfants qui sont souvent privés de participation aux examens scolaires.

Au plan des relations avec les partenaires sociaux, le ministre a rappelé les rencontres permanentes pour le suivi des accords, non sans relever les avancées dans la mise en oeuvre de certains points d'accord. « Le dialogue social constitue un axe prioritaire avec plusieurs rencontres sectorielles qui ont été tenues avec les partenaires sociaux en 2023. Dans ce cadre, il a souligné les avancées dans la mise en oeuvre des accords avec les syndicats d'enseignants, avec notamment l'effectivité de la revalorisation de la rémunération des enseignants (mai 2022 et janvier 2023), du système indemnitaire et du démarrage imminent de la formation diplômante », a dit le patron du ministère de l'Education.