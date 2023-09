Sénégal: Atteinte des objectifs de développement durable - Les sept recommandations de l'Onu

Le secrétaire général des Nations Unies (Onu) a formulé plusieurs recommandations aux états pour une atteinte des Objectifs de développement durables (Odd). Le sommet axé sur la question s'est achevé le 18 septembre à New-York.

Le Sommet des Objectifs de Développement Durable (ODD), tenu les 18 et 19 septembre deriers sous l'égide des Nations Unies a pris fin. Dans son discours lors de la clôture du forum politique de haut niveau sur le développement durable, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a salué l'engagement des dirigeants présents. Il a appelé à traduire les engagements pris au cours de ce sommet en actions concrètes et a formulé des recommandations cruciales pour les prochaines étapes.

Le secrétaire général a identifié sept domaines clés dans lesquels les pays peuvent concentrer leurs efforts pour accélérer les progrès vers les ODD. Il s'agit dit-il, de transformer le soutien financier en investissements concrets dans les pays en développement, visant à atteindre au moins 500 milliards de dollars par an pour le développement durable.

Antonio Guterres souhaite aussi que les engagements pris lors du sommet soient traduits en politiques concrètes, budgets, portefeuilles d'investissement et actions tangibles, tout en renforçant la responsabilité et en suivant les progrès grâce à des revues nationales volontaires. Le Sg de l'Onu souhaite aussi qu'il soit renforcer le soutien aux actions dans six domaines clés de transition vers les ODD : alimentation, énergie, numérisation, éducation, protection sociale et emplois, et biodiversité.

Dans ses recommandations, l'Onu demande la planification dès maintenant des augmentations massives des investissements dans la protection sociale pour couvrir un milliard de personnes supplémentaires d'ici 2025 et quatre milliards d'ici 2030. Le secrétaire général de l'Onu soutient aussi qu'il est temps pour les pays développés d'atteindre l'objectif de 0,7 % du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement.

L'Onu appelle par ailleurs à des réformes dans le système financier mondial pour mieux répondre aux besoins des pays en développement, incluant la rechanneling urgent de 100 milliards de DTS inutilisés et la mobilisation de financements privés. Pour l'atteinte des Odd, les états doivent présenter des plans et propositions concrets à la COP28 pour éviter les pires effets du changement climatique, tenir les promesses mondiales d'un soutien essentiel et aider les pays en développement à réussir une transition juste et équitable vers les énergies renouvelables.