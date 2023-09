Congo-Brazzaville: Environnement - Le Pnud va aider le Congo à assainir les sites pétroliers

Les risques sociaux et environnementaux peuvent être atténués dans les périmètres d'exploitation pétrolière grâce à la prévention. Le Programme des Nations unies pour le développement(Pnud) et le ministère des Hydrocarbures veulent mettre en place un cadre de partenariat autour de la responsabilité sociétale des entreprises et de la transition énergétique.

La question de préservation de l'environnement et d'exploitation durable des ressources a été au centre de l'entretien, le 21 septembre, à Brazzaville, entre le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry. Les deux parties ont souhaité renforcer leur partenariat en matière de développement durable, de lutte contre la pollution et la promotion de la transition énergétique.

Pour le partenaire onusien, la protection de l'environnement demeure l'un des enjeux de développement et le pilier de son intervention. D'après Adama-Dian Barry, le développement local dans les périmètres d'exploitation pétrolière figure donc parmi les actions prioritaires de ce futur partenariat. « Le Pnud est disposé à travailler avec le département ministériel afin de renforcer l'arsenal juridique national ainsi que les questions de responsabilité sociétale des entreprises qui découlent des risques sociaux et environnementaux », a-t- elle assuré.

En ce qui concerne la transition énergétique, le Pnud encourage le pays à investir dans la diversification de ses sources d'énergie en allant vers des énergies propres. Il s'agit d'investir dans l'exploitation gazière, mais également dans le bio carburant qui constituent des techniques innovantes permettant d'aller vers le recyclage de certains produits. Le débat autour de la transition énergétique mérite d'être muri dans un pays qui dépend principalement des revenus pétroliers pour son développement et des hydrocarbures pour son besoin en carburant...

« Il y avait déjà un partenariat en cours dans ce domaine. Nos équipes vont travailler ensemble pour essayer notamment de regarder le contenu local. On espère en début 2024 pour pouvoir avancer sur l'exécution concrète d'intervention sur le terrain dans les périmètres d'exploitation au bénéfice des populations riveraines », a indiqué Adama-Dian Barry.