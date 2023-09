Madagascar: Association sportive - Malagasy Miray Hina veut conquérir le monde

L'association Malagasy Miray Hina, présidée par James Andriamalala, rassemble désormais la diaspora malgache à travers le sport et la culture, présente à Maurice, en France, au Canada et bientôt dans le monde entier. Patricia Rasendranirina, présidente d'honneur, nous en dit plus.

Travaillant à l'ambassade de Madagascar à Maurice et résidante sur cette île depuis 20 ans, Patricia Rasendranirina est la présidente d'honneur de l'association Malagasy Miray Hina. Elle a rejoint l'association dès sa création en 2018, apportant son soutien dans la formalisation et les actions de solidarité envers les Malgaches à l'étranger. Pour Patricia, l'association Malagasy Miray Hina est cruciale pour conserver l'identité malgache à l'étranger et renforcer les liens entre les membres. Au-delà des activités conviviales, l'association mène des actions caritatives pour soutenir les Malgaches touchés par les catastrophes naturelles à Madagascar. « C'est une association dont les Malgaches ont le plus besoin à l'étranger. Parfois, nous sommes tellement occupés à travailler que nous en oublions notre identité, notre origine. Mais grâce à une association comme celle-ci, nous avons encore le moyen de préserver notre Fihavanana », a-t-elle fait savoir.

Engagement caritatif et mondial

En plus de son rôle dans Malagasy Miray Hina, Patricia est également membre de l'African Welfare Organization, oeuvrant à aider les Malgaches en collectant des fonds pour des projets éducatifs et humanitaires. Créée en 2009, cette association organise des collectes de fonds dans plusieurs pays. Grâce à cela, elle a pu construire des écoles, des puits à eau et distribuer des denrées alimentaires dans les zones enclavées à Madagascar. Par ailleurs, l'association Malagasy Miray Hina étend son influence en France avec l'élection récente de Mahandrivelo Bruno Patrick en tant que président à Paris.

Déjà forte d'une centaine de membres, l'association poursuit son expansion et planifie sa prochaine réunion. Patricia Rasendranirina est fière du travail accompli par le président James Rakotomalala et espère que Malagasy Miray Hina continuera à progresser, favorisant la solidarité et contribuant à résoudre les défis auxquels font face les Malgaches à travers le monde. « J'ai aidé l'association avec ce que je pouvais, dans la mesure de mes moyens et de mes compétences. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux apporter ma contribution à travers les relations que j'ai avec les Mauriciens, que ce soit dans l'organisation d'un tournoi, d'une fête ou dans des négociations. Ensemble, nous discutons pour voir ce que nous pouvons faire pour notre pays, même si nous sommes loin », a-t-elle conclu.