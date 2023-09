Afrique: Global Africa Business Initiative - Les patrons d'industries américaines appelés à investir en RDC

Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne actuellement aux Etats-Unis d'Amérique, est en train de mettre à profit son séjour newyorkais pour engager des pourparlers avec des investisseurs potentiels.

En marge de son intervention à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Onu, le président Félix Tshisekedi ne cesse de multiplier des rencontres avec les patrons d'industries et le milieu d'affaires américain. Et pour mieux vendre l'image de la RDC en mettant en relief sa croissance afin d'appâter les éventuels investisseurs, le Global Africa Business Initiative (GABI) s'est révélé une belle opportunité pour ce faire.

Invité par cette plateforme, le 22 septembre, lors de la conférence axée sur la promotion de la croissance économique durable en Afrique, le président Félix Tshisekedi a profité de cette tribune pour parler des opportunités d'investissement dans son pays. Il a également évoqué la place qu'occupe la RDC dans la transition énergétique mondiale. Pour le chef de l'État congolais, la RDC d'aujourd'hui est ambitieuse et veut réaliser le saut qualitatif susceptible de la hisser au rang des États qui comptent.

Félix Tshisekedi a, à cette occasion, rappelé sa vision pour une transformation locale en Afrique, et de ses ressources naturelles. La RDC, a-t-il dit, s'inscrit déjà dans cette dynamique évolutive comme en témoigne la construction d'une chaîne de valeur locale pour ses précieux minerais tels que le cuivre, le cobalt, le lithium, le manganèse et autres. Le projet de création d'une usine de production de batterie pour véhicules électriques entre la Zambie et la RDC avec le soutien financier et technologique des Etats-Unis, en constitue une preuve éloquente.

"La RDC a décidé de faire de la transformation locale une priorité. Nous sommes lassés de servir toujours de terre d'extraction, de voir nos minerais et ressources naturelles partir vers d'autres cieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement en développant des chaînes de valeur et en donnant le travail et de la richesse à notre population », a-t-il insisté. D'où son appel aux investisseurs de tous les horizons pour accompagner cette nouvelle vision industrielle dont est porteuse la RDC. Tout en rassurant les investisseurs quant à l'amélioration du climat des affaires en RDC, il les a exhortés à venir au pays afin de fructifier leur capital et répondre aux besoins sociaux de base de la population congolaise. "C'est en venant maintenant que vous vous retrouverez demain gagnants à nos côtés », leur a-t-il lancé.