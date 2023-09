Madagascar: UPAR - Nouvelle plateforme de soutien à Andry Rajoelina

Les partisans du candidat Andry Rajoelina enclenchent la vitesse grand V dans les préparatifs électoraux. Notamment en multipliant les actions pour le renforcement des bases politiques des partis, groupes de partis et associations politiques de soutien au candidat numéro 3. Hier a eu lieu au Centre de Conférence international d'Ivato, la cérémonie de présentation officielle de la plateforme UPAR (Union des Pro-Andry Rajoelina). Une nouvelle entité regroupant les partis, groupes de partis, associations, députés, sénateurs, maires, conseillers municipaux et simples citoyens, partisans du président sortant, candidat à sa propre succession. Solidarité et rassemblement sont les mots d'ordre du clan Volomboasary. En effet, cette nouvelle plateforme de soutien à Andry Rajoelina regroupe plusieurs personnalités et figures politiques, économiques et sociales venant de diverses régions de Madagascar.

Personnalités

Ont été aperçus au CCI Ivato hier Penjy Randrianarisoa, Maire de la Commune d'Ivato ; Maharante Jean de Dieu, notable de l'Ex-Province de Toliara, ancien ministre, ancien député et ancien Gouverneur de la Province de Toliara du temps de la deuxième République ; Pierrot Rajaonarivelo, ancien Ambassadeur aux États-Unis, ancien Vice-Premier ministre en charge du Budget et de la Décentralisation, ancien Secrétaire national du parti AREMA et président du parti MDM ; Pety Rakotoniaina, ancien député élu en deux mandats à Ikalamavony et non moins ancien Président de la Délégation Spéciale à Fianarantsoa ; Paul Rabary, président du parti Ny Fireneko et ancien ministre de l'Education Nationale ; Virapin Ramamonjisoa, ancien ministre des Sports, ex-député et Consul Général à La Réunion ; Ulrich Andriatiana ayant déjà occupé plusieurs postes ministériels; Jean Louis Robinson, candidat à la dernière élection présidentielle, président du parti AVANA et actuellement Ambassadeur de Madagascar en Chine; le député d'Ambovombe Milavonjy Philobert, ainsi que plusieurs gouverneurs de région; le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, ainsi que le PDG du Groupe Sodiat, Mamy Ravatomanga et son épouse Haingo Ravatomanga, présidente de l'Association AFF.

Soutien indéfectible

Ces derniers sont convaincus de l'engagement et du leadership du président Andry Rajoelina. Convaincus par les valeurs incarnées par le candidat numéro 3, l'UPAR sollicite la poursuite des efforts de développement entrepris ces 5 dernières années et soutient que l'éternel retour à la case départ apportera des conséquences fatales pour le pays. Cette nouvelle plateforme propose ainsi son soutien indéfectible au candidat numéro 3 lors de l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. L'Union des Pro-Andry Rajoelina appelle tous les citoyens malgaches souhaitant soutenir le candidat du TGV à rejoindre le mouvement. » Nous sommes prêts à faire élire, au premier tour, le président Andry Rajoelina « , a déclaré le député Milavonjy Philobert.

