Madagascar: Industrialisation - Participation active de Madagascar au Sommet IDDA III à New York

Madagascar est représenté de manière active et déterminée au Sommet pour le développement industriel de l'Afrique (IDDA III) qui se déroule en marge de la 78ème Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Positionner le développement, le déploiement et la rétention des compétences industrielles en Afrique : accélérer la fabrication. Tel est le thème de la sixième édition de l'IDDA III qui s'est déroulée hier à New York. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, et celle des Affaires étrangères, Yvette Sylla, portent les ambitions du pays dans ce forum international de grande envergure. Ce sommet met en avant la nécessité pour les pays africains de devenir compétitifs dans un contexte économique mondialisé et de démontrer qu'ils sont des destinations attractives pour de nouvelles capacités de production. Madagascar, convaincu que son développement passe par l'industrialisation, s'engage résolument dans cette voie. Selon le ministre Edgard Razafindravahy, son département MICC, à travers le projet « One District One Factory » (ODOF), oeuvre pour l'industrialisation du pays en mettant en place des unités de transformation industrielle dans différentes régions. Des projets tels que le « Projet de développement de la zone de Transformation Agro-industrielle dans la région du Sud-Ouest » (PTASO) ainsi que les « Zones Économiques Spéciales » et les « Zones d'Émergence Industrielles » illustrent la détermination de Madagascar à être compétitif sur le marché africain.

Stimuler l'industrie

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 2016-2025 comme la Troisième Décennie du développement industriel de l'Afrique (IDDA III). Cette décennie vise à stimuler le développement industriel en Afrique en favorisant l'intégration des chaînes de valeur et l'optimisation transparente des processus de production. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) dirige la mise en oeuvre de ce programme, en coordination avec d'autres organisations africaines. Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, les fabricants africains doivent être prêts à faire face aux changements technologiques rapides. Cela nécessite des stratégies innovantes et une agilité pour répondre à l'évolution de la demande. La délégation malgache, consciente de ces défis, est présente au Sommet IDDA III pour obtenir les outils nécessaires au développement du pays et explorer de nouvelles opportunités pour le tissu industriel malgache. Bref, le rôle actif de Madagascar dans cet événement international souligne l'engagement du pays à promouvoir l'industrialisation comme levier clé du développement économique et à s'intégrer davantage dans le marché africain en pleine croissance.