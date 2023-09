Madagascar: Festival - Madajazzcar 2023, du 5 au 14 octobre

Une programmation de dix jours, Madajazzcar la 34ème édition, se déroulera du 5 au 14 octobre à Antananarivo, Antsirabe, Nosy Be et Ampefy. Grande fut la surprise cette année, que les deux podiums des deux samedis du festival international n'aient pas lieu. La popularisation du jazz dans la capitale, ce sont ces deux rendez-vous.

Le traditionnel concert d'ouverture sera abrité par l'Ifm Analakely le 5 octobre à 19 h par le groupe Festen, « avec leur jazz alternatif parisien », et 4/4. Et il y aura une petite surprise en sus. « Cela en respect pour la propagande, car l'ouverture aura lieu en plein Madajazzcar », a souligné Jacky Ranarison, président du comité d'organisation. Voilà donc pour fixer le grand public qui attend impatiemment chaque année les deux podiums populaires d'Antsahamanitra, Analamaitso ou Ambohijatovo.

Par ailleurs, le grand concert final aura lieu au Dyve Garden à Anosivavaka le 14 octobre à partir de 14 h. Loin de la popularité et de la symbolique d'un Antsahamanitra. L'événement aura lieu dans le parking du centre commercial. Quoi qu'il en soit, la prudence est de mise avec le contexte politique actuel. L'équipe de Madajazzcar semble l'avoir bien compris. L'autre podium de clôture sera à Antsirabe, le même jour à 16h au Lovasoa 4C Antsenakely. Avec les groupes : Lovasoa Ms Band, ZikNoLimit, Weaver Trio... Jacky Ranarison ajoute, « on a voulu délocaliser un peu l'événement ». Mis à part les spectacles, le festival a habitué les mélomanes aux formations et ateliers. Cette année, plus de 45 formations seront au menu. L'une avec le directeur du réputé Swiss Jazz School pour un masterclass, la date reste à définir.

Un jazziste new yorkais proposera aussi ses compétences. L'édition 2023, ça sera donc au moins 39 concerts et plus de 40 échanges/ateliers. La Suisse, le Canada, les Etats-Unis, l'Allemagne et la France seront représentés. La programmation a l'air de retrouver ses belles couleurs d'antan. Avec des éléments fondamentaux en moins, pour ne citer que les podiums mais aussi le « Tremplin Jazz », cher à feu Haja Ravaloson. Ce programme sert à donner une visibilité et sa première scène à la génération montante du jazz tananarivien. Au fil des années, le « Tremplin jazz » est devenu un incontournable dans l'institution Madajazzcar. Par contre, le Jazz à l'Université d'Antananarivo est maintenu pour le 11 octobre à 14 h. Il faut se l'avouer, grâce à ce festival, ce genre musical s'est détaché de son image élitiste et de son cliché de « musique de snob » pour devenir une musique populaire le temps des dix jours de programmation. Il reste à espérer que l'année prochaine, plus d'échéance électorale à l'horizon, la programmation réintègre les podiums de samedi.