Afrique: Coupe du monde de rugby - Afrique du Sud-Irlande, le duel de choc

C'est l'affiche phare de la troisième journée des phases de poule de cette 10e édition du mondial de rugby. La première place de la poule B est en jeu pour cette rencontre.

Après la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023 le 8 septembre au Stade de France, ce soir, la fête du sport se poursuit avec le match phare entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Les Springboks, les champions du monde en titre, et deuxième équipe au classement mondial, affrontent le XV Trèfle, équipe classée numéro un du classement World Rugby. Cette affiche promet car le résultat déterminera le classement final de la poule B. Onze des quinze joueurs irlandais qui avaient débuté le match contre l'Afrique du Sud (19-16) lors de la dernière rencontre en date à Dublin en novembre 2022 font à nouveau partie de l'équipe. Parmi eux, Peter O'Mahony, qui fêtera sa 100e sélection internationale (98 pour l'Irlande et 1 pour les British and Irish Lions), et Bundee Aki, qui honorera sa 50e sélection. L'Afrique du Sud vise la victoire pour cette rencontre et pourquoi pas la première place de la Poule B et celle du World Rugby également. Juste 0,15 point sépare les deux formations avant cette ultime confrontation. Le sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber a décidé de procéder à des changements. Il a fait un ajustement en termes de poste par rapport à l'équipe qui a étrillé la Roumanie 76-0, dimanche dernier avec 13 changements. La course aux quarts de finale bat son plein, aucune des deux équipes ne voudra faire de faux pas.

LES ÉQUIPES

AFRIQUE DU SUD

Titulaires : Damian Willemse ; Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian de Allende, Cheslin Kolbe ; Manie Libbok, Faf de Klerk ; Steven Kitshoff, Mbongeni Mbonambi, Frans Malherbe ; Eben Etzebeth, Franco Mostert ; Siya Kolisi (capitaine), Pieter-Steph Du Toit, Jasper Wiese.

Remplaçants : Deon Fourie, Ox Nche, Trevor Nyakane, Jean Kleyn, RG Snyman, Marco van Staden, Kwagga Smith, Cobus Reinach

IRLANDE

Titulaires: Hugo Keenan ; Mack Hansen, Garry Ringrose, Bundee Aki, James Lowe ; Johnny Sexton (capitaine), Jamison Gibson-Park ; Andrew Porter, Ronan Kelleher, Tadhg Furlong ; Tadhg Beirne, James Ryan ; Peter O'Mahony, Josh van der Flier, Caelan Doris.

Remplaçants : Dan Sheehan, Dave Kilcoyne, Finlay Bealham, Iain Henderson, Ryan Baird, Conor Murray, Jack Crowley, Robbie Henshaw