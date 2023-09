Madagascar: SAMIFIN - Une quarantaine de techniciens formés

La SAMIFIN renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et ce, à travers le renforcement de capacité des techniciens.

Une quarantaine de représentants des autorités malgaches de régulation et de supervision ont suivi une formation concernant la supervision basée sur les risques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) du 19 au 21 septembre 2023 au SAMIFIN Ambohijanaka.

Cette formation qui a é eu lieu dans les locaux du SAMIFIN a été dispensée par deux conseillers techniques seniors de l'ESAAMLG (Groupe de l'Afrique de l'est et du sud pour la lutte contre le blanchiment d'argent). La formation a été a été organisée .afin de permettre une meilleure coordination et aboutir à une plus grande efficacité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar.

Cette formation est financée par l'AML-CFT ESCAY (projet « Anti Money laundering and CounterFinancing of Terrorism in Eastern, Southern, Central Africa and Yemen »). C'est un projet régional de l'Union Européenne mis en place par Civipol, un opérateur du ministère de l'intérieur français visant à réduire l'incidence de la criminalité organisée transnationale et du terrorisme, dont le périmètre couvre 33 pays africains, ainsi que le Yémen.