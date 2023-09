Algérie: Attaf participe à la 9e réunion ministérielle du Comité de coordination du partenariat arabo-africain

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a participé, vendredi à New York, aux travaux de la 9e réunion ministérielle du Comité de coordination du partenariat arabo-africain, indique samedi un communiqué du ministère.

Cette réunion a été consacrée à l'examen et à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des décisions adoptées lors des sommets précédents et à la préparation du 5e Sommet arabo-africain, qui se tiendra en novembre prochain en Arabie saoudite, précise la même source.

Dans ce cadre, M. Attaf a salué "les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des résultats du sommet de Malabo en 2016", soulignant "la nécessité de compléter le travail institutionnel et de mettre en oeuvre les mécanismes du partenariat arabo-africain dans tous les domaines d'intérêt commun".

Il a réaffirmé l'engagement constant de l'Algérie à faire promouvoir cette coopération au plus haut niveau possible et à activer les facteurs de rapprochement et d'intégration qui unissent les peuples des deux espaces et préparent les relations afro-arabes pour devenir un modèle à suivre dans le travail multilatéral afin de réaliser les objectifs communs dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement durable.