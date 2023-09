Madagascar: Collectif des candidats - Une autre réunion à huit clos avec la société civile

Une de plus ! Les réunions à huit clos se succèdent ces temps-ci. Cette fois, c'est le collectif des candidats qui a rencontré plusieurs organisations de la société civile, à la Résidence Ankerana, hier, dans la matinée. Les journalistes qui sont venus en nombre sur place sont revenus bredouille puisqu'aucun des onze candidats présents lors de la rencontre n'a daigné donner d'explications sur ce qui s'est passé dans la salle de réunion.

Les seuls qui ont répondu à la presse sont Marc Ravalomanana et Jean Brunelle Razafintsiandraofa mais ils ont affirmé qu'ils ne peuvent faire aucune déclaration. Le président du « Tiako I Madagasikara » a cependant expliqué que c'est le collectif des candidats qui a fait appel à la société civile pour discuter. Selon le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Toliara, cette rencontre est indispensable pour la préservation de l'unité nationale qui est en danger en cette période électorale. De leur côté, les organisations de la société civile (OSC) présentes réaffirment l'importance de maintenir le dialogue avec tous les acteurs en cette période cruciale pour éviter à tout prix une crise pré ou postélectorale.

Dialogue multipartite

La société civile déclare aussi qu'elle a déjà rencontré plusieurs acteurs dans le processus électoral comme les représentants du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes (FFKM) et la communauté internationale. Les OSC projettent aussi d'avoir des rencontres avec Andry Rajoelina, le seul candidat qui n'est pas venu à Ankerana hier et espèrent aussi rencontrer les hauts responsables étatiques pour chercher ensemble une issue afin de préserver l'apaisement et la sérénité publique.

Onze, c'est le nombre des candidats présents pour discuter avec les OSC. En réalité, ils étaient douze, mais Sendrison Daniela Raderanirina, qui est celui qui est arrivé en dernier a quitté prématurément la réunion pour des raisons inconnues liées à l'interdiction d'entrée DES journalistes. Ces derniers temps, le collectif des candidats multiplie les rencontres dans le but d'avoir gain de cause sur l'exclusion de Rajoelina de la course à la magistrature suprême en raison de sa nationalité française acquise en 2014.