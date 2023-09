Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Septembre 2023

Mali : Transport aérien- Crash d’un avion militaire lors de son atterrissage à Gao

Un avion militaire s'est écrasé samedi matin lors de son atterrissage à Gao dans le nord du Mali, ont indiqué une source aéroportuaire et le gouvernorat qui n'ont pas donné plus de précisions.« Les causes ne sont pas encore connues », a déclaré une source aéroportuaire. Aucun bilan n'a pour l'heure été donné et l'Afp n'était pas en mesure de dire dans l'immédiat qui utilisait cet avion. Un porte-parole de l'armée allemande, encore présente à Gao dans le cadre de la mission des Nations unies au Mali (Minusma), a confirmé à l'Afp l'accident d'avion dans la matinée. "Selon les informations dont nous disposons actuellement, l'avion a dû dépasser la piste d'atterrissage", a-t-il dit, précisant que ce n'était pas un avion de l'armée allemande. "Il s'agit d'un avion de modèle IL-76 (de construction russe), qui n'est pas utilisé que par les Russes, mais aussi par les forces maliennes et bien d'autres", a-t-il ajouté. L'aéroport militaire de Gao est utilisé aussi bien par l'armée malienne, que par ses partenaires russes ou la Minusma. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Pdci-Rda- Lambert Kouassi Konan, un autre vice-président est décédé

Natif de Tiébissou, Lambert Kouassi Konan a été président du Conseil d'administration du Conseil café-cacao. Il a été nommé par le Président Alassane Ouattara. Le Pdci-Rda vient encore de perdre un de ses cadres. Vice-président du vieux parti, le décès de Lambert Kouassi Konan survient à quelques jours du début des obsèques du général Gaston Ouassénan. Lambert Kouassi Konan a été un ancien ministre de l'Agriculture sous les Présidents de la République de Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié dans les années 1990. (Source : Fratmat.info)

Bénin : Incendie dans un dépôt de carburant illégal- Plus de 34 personnes tuées

Un vaste dépôt de carburant de contrebande a pris feu samedi 23 septembre, près de la frontière avec le Bénin Le bilan risque de s’alourdir encore. L’information est rapportée par plusieurs sites d’informations dont Ouest-France.

Selon cette source, au moins 34 morts, dont deux bébés. C’est le lourd bilan de l’incendie d’un dépôt de carburant de contrebande, survenu samedi 23 septembre dans la ville de Sèmè-Kraké, dans le sud du Bénin, près de la frontière avec le Nigeria. Vingt personnes ont en outre été blessées, certaines grièvement, et admises à l’hôpital, selon le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou. « L’entrepôt de la contrebande n’est pas caché, il se dresse au milieu de plusieu (Source : Ouest-France)

Ghana : Insécurité- Neuf morts dans l’attaque d’un car dans le nord-est

Neuf personnes ont été tuées lors de l’attaque d’un autocar par des hommes armés dans le nord du Ghana, une région aux prises avec des violences ethniques et islamistes. L’autocar attaqué jeudi matin transportait essentiellement des femmes qui se rendaient au marché, et il bénéficiait d’une escorte policière en raison des tensions dans le district de Pusiga, près de la zone hautement volatile de Bawku, dans la région du Nord-Est.La région de Bawku est fragilisée par un conflit entre chefferies communautaires qui dégénère souvent en violences, en plus d’être menacée par une extension des exactions djihadistes qui ensanglantent le Burkina voisin. » Le chef du district de Pusiga Zubeiru Abdulai a indiqué à l’Afp que neuf personnes avaient été tuées par balles lorsque leur car est tombé dans une embuscade près d’une forêt à la frontière avec le Togo. « La police enquête à l’heure actuelle et il me serait difficile de fournir la raison de cette attaque », a-t-il ajouté. (Source : allafrica.com)

Rca : 78e Assemblée générale de l’ONU- Bnagui réitère sa volonté de collaborer avec tous les pays

Le jeudi 21 septembre, le professeur Faustin Touadera est intervenu à la tribune des Nations unies dans le cadre de la 78e assemblée générale de l’organisation qui se tient à New-York. Le numéro 1 de la Rca a réaffirmé la volonté de son pays de développer des relations internationales variées avec tous les pays intéressés, dans le seul but de servir les intérêts essentiels de sa population. Il a également souhaité éviter que son pays soit pris dans des rivalités ou des compétitions entre les grandes puissances mondiales. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Campagne agricole- Le chef de l’Etat encourage les producteurs rizicoles

Il s’est agi pour le président de la transition d’encourager et de féliciter les producteurs et les responsables de la plaine rizicole pour le travail abattu. Réalisée sur une superficie de 54 hectares, la plaine présente une physionomie satisfaisante. Dans le cadre de l’initiative présidentielle pour l’agriculture, les producteurs de la plaine de Koho Yabiro ont bénéficié de semences améliorées, d’engrais et d’une assistance technique pour la présente campagne. La plaine a été aménagée depuis 2004 et est exploitée dans le cadre du programme de coopération agricole entre le Burkina Faso et la République de Chine. Les producteurs qui y travaillent ont traduit à l’occasion, leur reconnaissance au Chef de l’Etat pour sa nouvelle politique au profit du monde rural et le soutien de l’Initiative présidentielle à la campagne humide. (Source : aouaga.com)

Togo : Les prix du ciment- La ministre du Commerce dément la hausse

La ministre du Commerce, de l'artisanat et de la Consommation locale, Rose Kayi Mivedor-Sambiani, dément les rumeurs circulant sur internet concernant une prétendue augmentation des prix du ciment au Togo, a-t-on appris. Dans un communiqué publié vendredi, la ministre a affirmé que les prix de vente plafonds par tonne aux consommateurs restent inchangés. La ministre a également tenu à rassurer les consommateurs en indiquant que les services techniques du ministère continuent de surveiller la situation sur l'ensemble du territoire national pour garantir le respect de ces prix. Cette annonce vise à mettre fin aux inquiétudes des Togolais suite à la propagation de rumeurs sur les médias sociaux concernant une hausse imminente du prix du ciment. (Source : alome.com)

Guinée : Mobilisation des fonctionnaires pour l’accueil de Doumbouya - Réactions mitigées à Conakry

La mobilisation des fonctionnaires pour l’accueil du colonel Mamadi Doumbouya, le samedi 23 septembre 2023 ne fait pas l’unanimité. Au sein de la classe politique, certains craignent que l’encrage de ces pratiques ne servent d’aubaine pour dilapider les ressources de l’Etat. On ne doit pas commencer à entendre ce genre de directives parce que si cela commence maintenant, elle pourrait un jour s’accompagner des budgets kilométriques. Et c’est ce qui peut nous amener à enlever l’œil sur l’essentiel, qui est le bien-être de la population », craint Dr Faya Millimono, interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com. Une mobilisation que certains dénoncent.

Gabon : Transition- L’Afp veut accompagner Libreville

Le délégué général de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Bruno Fuchs, est venu dire ce vendredi au chef de l’Etat, Brice Oligui Nguema, la volonté de son organisation à soutenir les autorités gabonaises. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) a enregistré ce vendredi un soutien de taille. Le délégué général de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Bruno Fuchs, est venu dire à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition et chef de l’Etat, son admiration pour les diverses actions menées depuis le 30 août dernier. (Source : alibreville.com)