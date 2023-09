Angola: Le gouvernement avancera avec la mise en oeuvre de l'observatoire du territoire

Benguela (Angola) — Le laboratoire de l'Observatoire du territoire, visant la conception des solutions aux problèmes dans le domaine de la gestion publique municipale dans le pays, devrait être mis en oeuvre dans les prochains jours, a annoncé vendredi, le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio Manuel Fonseca.

Il s'agit d'un mécanisme désigné «MATLAB», en phase de maturation technique, résultant d'un partenariat entre le ministère de l'Administration du Territoire et l'Institut Supérieur Polytechnique de Benguela (ISPB), et devrait progressivement engager d'autres universités nationales.

Parlant à l'auditorium de l'ISPB, après une réunion de concertation et de contribution à l'institutionnalisation de cette initiative, le ministre Dionísio Manuel da Fonseca a justifié l'idée de la création du laboratoire pour l'expérimentation des bonnes pratiques de gestion municipale, avec la nécessité de regarder voir le citoyen comme public-cible de la gouvernance.

Pour le titulaire du portefeuille de l'Administration du Territoire, il y a de nombreux défis dans le chapitre de la gouvernance, c'est-à-dire des problèmes sociaux et économiques, dont la résolution ne devrait pas être sous la seule et exclusivité de la responsabilité de l'État.

Ainsi, Dionísio Manuel da Fonseca pense que l'État devrait continuer à établir ce partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur, y compris les organisations de la société civile et également les écoles secondaires, évaluant ainsi les idées des étudiants.

"Et avec l'institutionnalisation du laboratoire d'idées d'expérimentation du MAT, nous voulons certainement suivre cette voie", a-t-il déclaré, quand il intervenait devant des gestionnaires publics et académiques concernant les différents domaines du savoir.

L'idée, en fin de compte, est d'ouvrir le ministère de l'Administration du Territoire aux universitaires et, en particulier, aux spécialistes des sciences sociales et à la société civile, à participer au processus de conception des solutions pour les nombreux problèmes dans le domaine de Gestion publique municipale.

Par conséquent, il a remercié l'Institut Supérieur Polytechnique de Benguela d'avoir un cours de diplôme en Gestion du territoire, afin de développer des recherches scientifiques dans ce domaine.

"Nous pensons que nous sommes en mesure de continuer à travailler afin que notre effort conjoint soit couronné de succès", a-t-il souligné, reconnaissant cependant que certains projets du MAT coïncident et s'harmonisent avec certaines actions de l'ISPB, qui rivalisent pour l'amélioration de l'efficacité de l'action gouvernementale.

Sans annoncer des dates, Dionísio Manuel da Fonseca garantit qu'il avancera avec la mise en oeuvre du laboratoire du MAT, une initiative qui obéira à plusieurs phases et est adoptée par le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) comme financement, dans le cadre des objectifs de développement Durable (ODD).

D'un autre côté, il a exhorté des experts afin qu'ils contribuent à sa connaissance pour concevoir un projet analysé avec une grande objectivité et scientificité, et sans aucune connotation politique.

En ce qui concerne les réflexions sur le classement des municipalités, le ministre a dit que le gouvernement avait lancé le défi de récompenser les municipalités dans le but de promouvoir un gouvernement local plus efficace et plus percutant dans la vie des citoyens.

"Nous voulons reconnaître le mérite, partager les idées, les cas de réussite que nous pouvons identifier dans les municipalités les plus variées de notre pays, mais toujours avec la reconnaissance tonique d'une action efficace, efficace et de qualité de la gestion publique municipale", a-t-il ajouté.

Présentant l'opinion technique de l'ISPB sur le Règlement du Prix de Meilleure Municipalité d'Angola (PMMA), le spécialiste de l'ingénierie et de la gestion dans l'analyse de décision Amaro Second Ricardo a suggéré, entre autres, la classification des municipalités par catégories, en fonction de leur performance d'être grande, moyenne et basse, dans le cadre des ODD.

Quant aux critères potentiels, le professeur d'université a également énuméré la disponibilité et la régularité des données, la transversalité, la transparence, l'indépendance et la non-arbitraire.

La vice-gouverneur provinciale de Benguela pour le secteur politique, social et économique, Mme Lídia Amaro, et le président de l'ISPB, Antero Moisés nunguno, ont accompagné la session, comme les autres cadres supérieurs du Ministère de l'Administration du Territoire.