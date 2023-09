Congo-Brazzaville: CHU-B - Vers une amélioration continue des soins au service de cancérologie

La présentation et la remise d'une salle rénovée d'oncologie pédiatrique, qui a pour spécialité médicale de faire l'étude, le diagnostic et le traitement des cancers chez l'enfant a eu lieu le 23 septembre, à Brazzaville, en présence de la représentante du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B) et du chef de service de cancérologie le Pr Nkoua-Mbon.

L'infrastructure a été réhabilitée par Brazzaville Lisalisi Lions Club, en partenariat avec la Fondation NSIA qui a assuré le financement. Les travaux consistaient à renover la salle. « Nous savons qu'un bon environnement a un impact positif sur l'état moral des malades et contribue grandement à leur guérison. C'est la raison pour laquelle notre Club Brazzaville Lisalisi, club essentiellement féminin, a pensé à rénover et équiper cette salle dans le service de cancérologie destiné aux enfants », a dit le Dr Sylvie Itoua Okouya, l'une des responsables du Club Lisalisi.

En outre, elle a rappelé que Lions Club international est le Club service le plus important au monde, avec 1,4 million de membres. L'une de ses axes prioritaires est d'apporter un soutien aux enfants souffrant du cancer. Quatre cent mille enfants sont diagnostiqués dans le monde et 9 enfants sur 10 vivent dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Seulement 30% des enfants survivent dans nos pays, 80% dans les pays développés.

Le directeur général du groupe NSIA, Joël Ellah Kouassi, a fait savoir que NSIA Fondation et les filiales du Groupe NSIA au Congo n'ont pas voulu être en marge d'une telle initiative. « Pour cela, elles ont pensé accompagner le CHU-B dans la mise en oeuvre du projet de rénovation de l'unité d'oncologie pédiatrique. A travers ce geste, nous espérons mettre à la disposition des enfants souffrant du cancer un environnement viable », a-t-il ajouté.

Réceptionnant les clés, le chef de service de cancérologie, le Pr Nkoua-Mbon, a remercié l'association Brazzaville Lisalisi Lions Club et la Fondation NSIA pour avoir honoré son service en offrant trois lits pour les enfants concernés. « Je crois que ce que vous venez de faire ici, vous allez le faire pour le reste des salles parce que j'en ai besoin. Il faudrait allez voir comment mes malades sont misérablement installés ».

Après avoir exprimé sa gratitude, la représentante du directeur général, Françoise Filankembo, a dit toute la disposition du CHU-B de renforcer le partenariat avec l'association Brazzaville Lisalisi Lions Club et la Fondation NSIA, avant d'ajouter « Vous compatissez à travers cette oeuvre à la prise en charge de nos enfants ».