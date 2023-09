Afrique: L'ISITT résolument engagé pour le développement des compétences dans le tourisme au Maroc et en Afrique (responsable)

Tanger — L'Institut international du Tourisme de Tanger (ISITT) est résolument engagé pour le développement des compétences dans le tourisme au Maroc et en Afrique, a souligné, le directeur de l'Institut, Adnane Afquir.

"Depuis sa création, cet établissement a été au centre d'une démarche de développement de compétences dédiées au secteur du tourisme au Maroc", a expliqué M. Afquir, dans une interview accordée à la MAP, notant que l'ISITT, vu l'expérience qu'il a accumulée dans ce domaine, est très sollicité par des pays frères et amis pour contribuer au développement des compétences africaines dans le tourisme.

"Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes les leaders de la formation supérieure dans le Tourisme-Hôtellerie-Restauration (THR)", a-t-il lancé, précisant que l'Institut s'accapare une part de marché avoisinant les 50% de cette offre, tant au niveau des effectifs en formation qu'en termes de lauréats.

Interrogé sur le rôle que joue l'ISITT dans l'accompagnement de la dynamique que connaît le tourisme au Maroc, le responsable a assuré que l'Institut, qui est devenu un important acteur régional dans le domaine de la formation hôtelière et touristique, a pour mission la contribution au développement du pays par la formation, la recherche et l'expertise, en assurant la formation de cadres supérieurs, capables de mobiliser leurs compétences dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

%

M. Afquir a fait savoir que le texte relatif à la structuration de la formation et de la recherche à l'ISITT, qui est en phase de validation, permettra à l'Institut de lancer son Centre d'études doctorales (CEDOC), qui sera dédié exclusivement à la recherche opérationnelle en THR.

"Nous avons également recensé plus de 40 lauréats de l'ISITT docteurs ou doctorants, qui ont préparé des thèses traitant des problématiques du secteur, et sont capables d'apporter des pistes de réflexions à même de contribuer au développement du secteur", a-t-il enchainé.

Le responsable a, par ailleurs, indiqué que l'Institut propose cette année 7 filières, qui ont toutes été conçues pour répondre aux besoins du secteur, et ce en concertation avec les professionnels, soulignant l'existence de deux filières dans le Cycle normal (Bac+3), à savoir "Management opérationnel de l'hôtellerie et de la restauration", et "Management touristique", dont le taux d'attractivité connait une très grande évolution, malgré le seuil d'éligibilité très élevé.

Concernant la Licence professionnelle, deux filières sont ouvertes: "Management et ingénierie de la restauration" et "Marketing hôtelier", a-t-il poursuivi, précisant que le concours d'accès à cette formation sera lancé dans quelques jours.

Le responsable a noté que l'Institut propose une seule filière pour le Master, à savoir "Stratégie et management du tourisme digital", et deux filières pour le Cycle supérieur: "Stratégie et management des établissements hôteliers" et "Stratégie et management des établissements touristiques", soulignant que le nombre d'étudiants attendus cette année oscille entre 800 et 840.

"Nous sommes toujours à l'écoute des professionnels et suivons de très près les évolutions que connaissent les marchés de l'emploi et de la formation tant sur le plan national qu'international", a-t-il dit, mettant l'accent sur le lancement, depuis un an, d'un Master en tourisme digital, en plus de l'introduction des modules en relation avec l'intelligence artificielle, le marketing digital et l'UX dans le tourisme, à même d'être en phase avec les transformations majeures que connait le secteur.

Par rapport à cette rentrée universitaire, qui s'inscrit dans un contexte marqué par le séisme, ayant frappé plusieurs régions du Maroc, M. Afquir s'est arrêté sur la création d'une Cellule d'appui et d'accompagnement des étudiants issus des régions sinistrées, notant qu'une mise à niveau technique des installations au niveau des blocs d'hébergement, de restauration et des salles de cours a été réalisée entre les mois d'août et de septembre.

Afin de permettre aux étudiants de la première année d'avoir une immersion dans l'univers des métiers de tourisme, un séminaire d'accueil et d'intégration (SIA) a été programmé, avec la participation de professionnels et des lauréats de l'ISITT, a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, des établissements de renommée internationale viennent de s'installer au Maroc, ce qui donnera une nouvelle dimension au dispositif actuel et contribuera inéluctablement au rehaussement de la qualité de la formation supérieure dans le secteur", a noté M. Afquir, estimant que le dispositif de la formation supérieure en THR nécessite l'adoption d'une stratégie de convergence nationale de son offre de formation, afin d'assurer la synergie entre les différents intervenants.

Actuellement, un axe principal de la feuille de route du tourisme est consacré à la valorisation du capital humain et c'est dans ce sens que la Confédération nationale du tourisme (CNT) et le ministère de tutelle oeuvrent d'arrache-pied pour le renforcement de la formation dans les métiers du Tourisme, a-t-il conclu.