Afrique: L'Angola assume la présidence du Conseil fiscal des Palop

Luanda — La République d'Angola a repris cette semaine, au Brésil, la présidence du Conseil fiscal de l'Assemblée générale de l'Association des pays africains de la langue portugaise (PALOP), organe qui rassemble les entités responsables de la gestion, de l'enregistrement et de l'entretien des domaines de la lusophonie en Afrique.

Selon un communiqué de presse envoyé à Angop vendredi, le pays sera dans cette présidence sur une période de quatre ans.

La présidence de l'Angola a été supposée lors de l'Assemblée générale de cet organe, qui a été assisté par la délégation angolaise du ministère des Télécommunications, de l'information et des technologies de communication, intégrées par le directeur de l'Institut de développement de la société de l'information, Matias Borges, et du Directeur national des télécommunications, André Pedro.

Parallèlement à cet événement, les deux directeurs ont également participé au premier Forum lusophone de gouvernance d'Internet, qui a eu lieu du 18 au 19 de ce mois, dans la ville de São Paulo, au Brésil.

Au cours de cet événement, qui a réuni des experts des organismes responsables de la gestion, de l'enregistrement et de la maintenance des domaines, ainsi que des entreprises et des universités d'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Portugal et du Sao Tomé et Principe, les participants ont analysé des sujets tels que la «langue portugaise sur Internet», «l'intelligence artificielle» et les «initiatives de langue portugaise pour la formation numérique et la gouvernance d'Internet».

À l'occasion, il a également été lancé une initiative pour produire un petit "almanach de l'Internet lusophone".